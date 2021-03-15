İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Yasak Elma dizisine katılan Mehmet Pamukçu kimdir? Sıtkı karakteri kimdir?

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Yasak Elma dizisine katılan Mehmet Pamukçu kimdir? Sıtkı karakteri kimdir? haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 15.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:01
Yasak Elma dizisine katılan Mehmet Pamukçu kimdir? Sıtkı karakteri kimdir?
Takip Et:

Fox TV ekranlarında her pazartesi akşamı seyircilerin ilgiyle takip ettiği Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Sıtkı karakteriyle ekran karşısına çıkan Mehmet Pamukçu’nun hayatı merak içerisinde araştırılmaya devam ediliyor.

Yasak Elma Sıtkı Karakteri

Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakteri Halit'in ölümünden önceki şoförüdür. Şoför olmanın yanı sıra Halit'in en sevilen çalışanlarından biridir. Halit'in başı dertte olduğunda ona yardım eden ilk kişi Sıtkı oldu. Halit'in ölümünden sonra Halit'in kızı Zehra'nın evinde şoför olarak çalışmaya devam etti.

Mehmet Pamukçu Kimdir?

Mehmet Pamukçu 18 Temmuz 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincanlıdır. 1.87 uzunluğunda ve 86 kg ağırlığındadır. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Language and Culture Center Okulu'nda okudu. Dizi ve tiyatro oyunculuğun yanı sıra folklor ve drama dersleri de veriyor. Menajeriyse Melike Aydın'dır.

Mehmet Pamukçu’nun Rol Aldığı Diziler

Karadayı (Vedat)

Galip Derviş (Gitarist)

Gölgedekiler (Ayhan)

Hayat Sırları (Mithat)

Yasak Elma (Sıtkı)

Mehmet Pamukçu’nun Resmi İnstagram Hesabı

Oyuncumuz Mehmet Pamukçu resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve sık sık takipçileriyle paylaşımda bulunuyor. Mehmet Pamukçu'nun resmi Instagram hesabında 377 gönderi ve 10.000 takipçisi bulunuyor. Mehmet Pamukçu’nun resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @ mehmetpamukcu1

Mehmet Pamukçu Evli Mi? Eşi Kim?

Mehmet Pamukçu, Hande Uyak Pamukçu ile evli. Bu evlilikten Sude adında bir kızları vardır.



Son Güncelleme: 15.03.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mehmet PamukçuFox TvDiziYasak ElmaSıtkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız Nalan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Biricik rol aldığı yapımlar
Camdaki Kız Nalan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Biricik rol aldığı yapımlar
Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve oyuncuları
Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ne zaman yayınlanacak? Pera Palas'ta Gece Yarısı çekimleri başladı
Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ne zaman yayınlanacak? Pera Palas'ta Gece Yarısı çekimleri başladı
Doya Doya Moda All Star 15 Mart yarışmacıları
Doya Doya Moda All Star 15 Mart yarışmacıları
Emanet 15 Mart neden yok? Emanet 136. bölüm neden yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak mı?
Emanet 15 Mart neden yok? Emanet 136. bölüm neden yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak mı?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem karakterini kim canlandırıyor? Aytek Şayan kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya yaşı ve oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal'ın yer aldığı diziler
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç hakkında bilgiler
Maraşlı dizi oyuncusu Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
Yasak Elma dizisine katılan Mehmet Pamukçu kimdir? Sıtkı karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal karakterini kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama? ATV Maraşlı dizisi konusu
Payitaht Abdülhamid 142. bölüm izle - 12 Mart Cuma Payitaht Abdülhamid son bölüm TRT canlı izle
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ömer Gökay Şanlıer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 ipragaz tüp kaç para?
Rüyada köpek sevmek görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? köpek sevmek görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Yasak Elma dizisi Çağatay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berk Oktay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Gerçek adı ne? Emre Erçil oynadığı diziler
Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çukur dizisinde Cennet karakterini Aylin Engör canlandırıyor
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
Uyanış Selçuklu dizisinin Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.