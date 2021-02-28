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Yasak Elma dizisinden Mert (Can Nergis) ayrılıyor mu? Ayrılma nedeni nedir?

FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma her Pazartesi saat 20.00’da bizlerle birlikte oluyor. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Mert karakterinin diziden çıkacağını dair bazı söylentiler dolaşıyordu. Bu soruya bir cevap sonunda geldi. Mert karakterini canlandıran Can Nergis’in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair merak edilen cevabı sizler ile yazımızın devamında paylaştık.

28 Şubat 2021 Pazar 17:03
Yasak Elma dizisinden Mert (Can Nergis) ayrılıyor mu? Ayrılma nedeni nedir?
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Yasak Elma dizisinin başrol oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve yeni katılan oyunculardan Erdal Özyağcılar ile Berk Oktay’dır. Yönetmenliğini Murat Öztürk’ün yaptığı diziden Mert karakterinin yani oyuncu Can Nergis’in ayrılacağına dair bazı iddialar dolaşıyordu. 

Maalesef izleyici tarafından bir hayli sevilen karakter Mert’e veda ediyoruz. Kerim karakteri ile birlikte gelen Mert için senaristin son anda vazgeçtiği entrikanın kurbanı diyorlar ancak bu ayrılığa dair daha kesin bir açıklama taraflardan gelmedi. Şu an için bildiğimiz tek şey yakın zamanda Mert karakterini canlandıran Can Nergis’e veda edeceğimiz.

 

Can Nergis

36 yaşındaki yetenekli oyuncu İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini de burada tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Londra’ya gitmiştir. Daha sonra da teyzesi Neslihan Yargıcı’nın kendisine yardımcı olması ile Tayland’a gitmiştir ve orada modellik yapmıştır. Tayland’da 8 sene yaşayan Can Nergis orada bir lokanta açmıştır lakin daha sonrasında kapatma kararı almıştır. 2011 senesinde ülkesine geri dönen Nergis’in ilk dizisi ise ‘Her şeye Rağmen’ adlı dizi olmuştur. Arka Sokaklar’daki Onur ve Yasak Elma’daki Mert karakteri ile ünlenen Can Nergis ana dili olan Türkçe dışında Çince, Rusça, İngizlice ve Tay dilini bilmektedir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 17:03
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaCan NergisMert
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