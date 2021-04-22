Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'da kim vurularak diziden ayrılacak?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi heyecanla devam ediyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında yaşananlar ise izleyicileri merakta bıraktı. Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Dizide kim vurulacak?

Dizinin son bölümünde neler oldu?

akşamları 20.00’de Fox TV’de yayınlanan dizinin 108. bölümü ile 26 Nisan’da ekranda olacak.

Kaya’nın geri dönüşü Ender’i şok eder ve gelecek planlarını mahveder. Şahika ise Kaya üzerinden Ender’i altüst etme çabasına girer. Yaşanılan tesadüfler de Ömer’le bir araya gelmesini sağlar. Yıldız ise yalanlarının ortaya çıkmaması için Ender’le anlaşma yapar.

Diziden kim ayrılacak?

Dizinin son fragmanında Cansu silahla yalıyı bastı. Bunun üzerine kimin vurulacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.