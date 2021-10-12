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Yasak Elma dizisinden kim ayrılacak? Yasak Elma dizisinde üzen bir ayrılık gerçekleşebilir

Yasak Elma dizisi 5.sezonunda tam gaz devam ediyor. Yasak Elma dizisi yüksek reyting oranlarıyla hayranları sevindirmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisi hakkında üzecek bir iddia ortaya atıldı. Yasak Elma dizisinde sevilen bir ismin diziden ayrılacağı iddia edildi. Yasak Elma dizisinden kim ayrılacak? Bu haberimizde Yasak Elma dizisinden ayrılacak isim ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Yasak Elma dizisinden ayrılacak isim...

12 Ekim 2021 Salı 18:42
Yasak Elma dizisinden kim ayrılacak? Yasak Elma dizisinde üzen bir ayrılık gerçekleşebilir
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Yasak Elma dizisi yeni sezonda da dikkatleri çekmeyi başardı. Reyting sıralamasında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Dizide her geçen bölüm bir heyecan yaşanıyor. Dizinin oyuncu kadrosundan çok sevilen bir ismin ayrılacağı iddia edildi. Yasak Elma dizisinden kim ayrılacak?

Yasak Elma dizisinde üzecek ayrılık

Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay’ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Çağatay karakterinin Yıldız karakterini aldattığı görülmektedir. Çağatay ve Kumru arasında yaşananlar seyircileri kızdırsa da reytinglerde artışa neden oldu. Yıldız’ın Çağatay’dan ayrlması bekleniyor. Çağatay karakterinin bir anda diziden ayrılması beklenmiyor.

Ayrıca dizinin yeni sezonuna yeni yüzler katıldı. Murat Aygen,Biran Damla Yılmaz,Yasmin Erbil ,Yeşim Alıç ve Nihan Aypolat’ın diziye katılması hayranlarını sevindirdi. Dizinin bu reytinglerle devam etmesi halinde erken finalin söz konusu olmadığı aktarılmaktadır.


Son Güncelleme: 12.10.2021 18:42
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Yasak Elma Berk OktayYasak ElmaYasak Elma Çağatay Diziden Ayrılacak Mı?
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