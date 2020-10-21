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Yasak Elma dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Yasak Elma Halit diziden ayrıldı mı, öldü mü?

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da hikaye değişikliğine gidilmesi ardından bazı karakterlerle yolların ayrılacağı iddia ediliyor. Dizinin en önemli karakterlerinden olan Halit'in de ileri bölümlerde ölerek ayrılacağı öne sürülüyor...

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:38
Yasak Elma dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Yasak Elma Halit diziden ayrıldı mı, öldü mü?
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Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her Pazartesi akşamında izleyicileri ile buluşan Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde oldukça heyecan verici olaylar yaşandı.


Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Talat Bulut, Gökhan Alkan gibi önemli isimlerin yer aldığı Yasak Elma’da yapılan hikaye değişikliği sonrasında beklenmeyen olaylar meydana geldi. Öncelikle dizide Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut’un ölerek diziden ayrılacağı ifade edilirken ölüm sahnesinin de senaryo ekibi tarafından çoktan yazıldığı aktarıldı. Talat Bulut iddialarının hemen sonrasında ise ikinci ayrılık haberi olan Gökhan Alkan’ın ismi duyuldu. Kerim karakterine hayat veren Alkan’ın dizinin 85. Bölümünde ayrılacağı söylendi.

Ayrılık iddialarının arka arkaya geldiği bu dönem içinde Talat Bulut ve Gökhan Alkan’dan sonra Kaya karakterini canlandıran Barış Kılıç’ın da Gökhan Alkan’la aynı bölümde diziden ayrılacağı belirtildi. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Buse Kahraman’ın da ilerleyen bölümlerde diziye elveda diyeceği ifade edilenler arasında yer aldı.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:38
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvYasak ElmaHalit
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