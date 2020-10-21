Yasak Elma dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Yasak Elma Halit diziden ayrıldı mı, öldü mü?

Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her Pazartesi akşamında izleyicileri ile buluşan Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde oldukça heyecan verici olaylar yaşandı.
Ayrılık iddialarının arka arkaya geldiği bu dönem içinde Talat Bulut ve Gökhan Alkan’dan sonra Kaya karakterini canlandıran Barış Kılıç’ın da Gökhan Alkan’la aynı bölümde diziden ayrılacağı belirtildi. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Buse Kahraman’ın da ilerleyen bölümlerde diziye elveda diyeceği ifade edilenler arasında yer aldı.
Son Güncelleme: 21.10.2020 18:38