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Yasak Elma dizisinden ayrılan oyuncular kimler? 5 oyuncu diziye veda etti

Geçtiğimiz sezonun sevilen dizisi Yasak Elma yeni sezonu ile FOX TV üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Lakin dizi gerçekten çalkantılı bir dönemden geçmektedir. Youtube üzerinden alınan kötü yorumlar, izlenme oranlarında yaşanan düşüşler gibi sorunlara bir yenisi daha eklendi... 5 oyuncu bir anda dizinden ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...

25 Ekim 2020 Pazar 16:59
Yasak Elma dizisinden ayrılan oyuncular kimler? 5 oyuncu diziye veda etti
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FOX TV kanalı ile izleyicisi ile buluşan Yasak Elma, covid-19 sürecinin ardından gelen yeni sezonu ile düşük reytingler aldı. Bunun sebebi ile izleyiciler Yasak Elma’ nın akıbetini merak etmeye başladı hatta çoğu dizinin erken finale giderek biteceği yönünde düşünmeye başladı. Üstelik Yasak Elma adlı diziye Youtube üzerinden gelmekte olan kötü yorumlar ve dizinin senaryosunun durmadan tekrarlanması reyting oranlarını iyice düşürürken bugün diziden yaşanan 5 ayrılık haberi geldi.

 

5 OYUNCU BİR ANDA DİZİDEN AYRILDI!

Geçtiğimiz dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma adlı diziden ilk olarak Halit Ergün adlı karakterin ölümü ile diziden ayrılacak olan Talat Bulut’ un haberi gelmişti. Bunun üzerine 4 ayrılık daha yaşandı.

 

BEKLENMEDİK İSİMLER DİZİNİN KADROSUNDAN ÇIKTI!

Diziden beklenmedik bir şekillde ayrılan oyuncuların kimler olduğu ise:

 

Talat Bulut

1956 senesinde Mart ayının 23’ ünde gözlerini Kars’ ta açmıştır. Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü oyuncu olmak için bıraktı ve oyunculuk kariyerine odaklandı. Yasak Elma adlı dizide ise Halit Ergün karakterini canlandırmaktaydı.

 

 

Barış Kılıç

1978 senesinde Şubat ayının 21’ inde Malatya ilinde doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde başarı ile tamamlayan Barış Kılıç, Bütün Çocukları(2004) adlı yapımda Mert karakterine hayat vermiştir. Bu rolü ile oyunculuk karıyerine başlayan oyuncu Yasak Elma dizisinde Kaya Ekinci adlı karakteri canlandırıyordu.


 

Gökhan Alkan

Göçmen bir ailenin evladı olan Gökhan Alkan, 1987 senesinde Aralık ayının 8’ inde hayata İstanbul’ da gözlerini açtı. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümünde başarı ile bitiren oyuncu daha sonrasında ise Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret ve Pazarlama ön lisans bölümü ile üniversite eğitimine devam etmiştir ve bu üniversiteden de başarılı bir şekilde ayrılmıştır. Oyuncunun kariyeri ise Muhteşem Yüzyıl(2011) yapımında hayat verdiği Şah Tahmasb adlı karakter ile başladı. Yasak Elma’ da ise Kerim karakterine hayat vermekteydi.

 

Buse Buçe Kahraman

Buse Kahraman, 1996 senesinde doğmuştur. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde başarı ile tamamlamıştır. Kötü Çocuk(2017) adlı yapım ile oyunculuk kariyerine başladı. Yasak Elma adlı dizide ise Lila karakterine hayat vermekteydi.

 

Doğaç Yıldız:

Doğaç Yıldız, 1991 senesinde Eylül ayının 16’ sında dünyaya gözlerini İstanbul’ da açmıştır. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Oyuncunun Yasak Elma’ da canlandırdığı karakter ise Yiğit Ekinci’ydi.

 

ŞEVVAL SAM’ DAN AÇIKLAMA!

Şevval Sam, 5 oyuncunun beklenmedik ayrılışı üzerine,

“Dizide yaşanacak ayrılıklara yapımcımız Fatih Aksoy ile senaristler karar vermekte. Bizim de son anda haberimiz oldu.” dedi.

 

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 16:59
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