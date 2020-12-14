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Yasak Elma dizisindeki Mahmut karakteri Kimdir? Mert Altınışık dizideki rolü ve hayatı

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Yasak Elma dizisindeki Mahmut karakteri Kimdir? Mert Altınışık dizideki rolü ve hayatı haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Yasak Elma dizisindeki Mahmut karakteri Kimdir? Mert Altınışık dizideki rolü ve hayatı ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Aralık 14 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:41
Yasak Elma dizisindeki Mahmut karakteri Kimdir? Mert Altınışık dizideki rolü ve hayatı
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya katılan oyuncular merak ediliyor. Diziye son olarak Beni Affet dizisinden tanınan Mert Altınışık katılırken oyuncunun dizide Mahmut karakterine hayat vereceği belirtildi.

Yasak Elma Mahmut kimdir?

Mahmut, Hasan Ali’nin müdürüdür. Kaba bir iş adamı olan Hasan Ali Adana’dan İstanbul’a gelen ve Argun Holding’i satın almak isteyen Hasan Ali’nin en büyük yardımcısı olacaktır. Mahmut aynı zamanda Hasan Ali’nin en güvendiği insandır.

Mert Altınışık kimdir?

14 Mayısıs 1986’da Bursa’da dünyaya gelen 34 yaşında ki başarılı oyuncu Beni Affet dizisinde 4 sezon boyunca Kemal karakterine hayat vermiştir. Beni Affet dizisinden ayrıldıktan sonra Hercai ve Meryem dizilerinde görev alan Altınışık beklenileni verememiştir.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:41
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KimdirMert AltınışıkMahmutYasak Elma
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