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Yasak Elma dizisindeki Diana karakteri kimdir? Selin Uzal kimdir? Selin Uzal nereli, kaç yaşında? Selin Uzal hangi projelerde yer aldı?

Yasak Elma dizisinin Diana karakteri kimdir? Yasak Elma dizisindeki Diana karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? Selin Uzal kimdir? Selin Uzal nereli? Selin Uzal kaç yaşında? Selin Uzal eğitimini nerede tamamladı? Selin Uzal hangi projelerde yer aldı? Selin Uzal hangi dizilerde rol aldı? Selin Uzal hangi sinema filmlerinde oynadı? Herkes tarafından Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeni katılan Diana karakterinin kim olduğu ve onu canlandıran oyuncu Selin Uzal'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

27 Şubat 2022 Pazar 12:09
Yasak Elma dizisindeki Diana karakteri kimdir? Selin Uzal kimdir? Selin Uzal nereli, kaç yaşında? Selin Uzal hangi projelerde yer aldı?
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Fox TV ekranlarında entrikalarla dolu dizi olan Yasak Elma dizisine yeni katılan karakter olan Diana karakteri dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor.

Yasak Elma dizisinin Diana karakteri kimdir?

Yasak Elma dizisinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin oyuncuları arasına yeni katılan Diana karakterini izleyiciler önümüzdeki bölümde ekranlarda görecekler. Yıldız’ın oğlu, Halit Can’ın dadısı olarak karşımıza çıkacak olan Diana karakterinin nasıl biri olduğu hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Diana, Çağatay’a bebekliğinde dadılık yapan kadının kızıdır. Feride Hanım’ın isteğinden dolayı İngiltere’den gelen Diana, Halit Can’a dadılık yapacaktır. Ancak Yıldız Diana’yı pek sevmeyecektir ve oğlunun bakıcıya ihtiyacı olduğunu düşünmemektedir. Fakat Feride Hanım’ı kırmamak içi Diana’nın oğlu Halit Can’a bakıcılık yapmasını kabul etmiş ve eğer onunla anlaşırsa Halit Can’a sürekli olarak dadılık yapabileceğini söylemiştir. Diana karakteri önümüzdeki bölümlerde ekranlarda yerini alarak Halit Can’a hem dadılık hem de yabancı dil öğretecektir.  

Yasak Elma dizisinin Diana karakterini hangi oyuncu canlandıracak?

Her Pazartesi akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisine yeni katılacak olan Diana karakterine güzel oyuncu Selin Uzal hayat verecektir. Yasak Elma dizisi izleyicileri oyuncu Selin Uzal’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırmaya başladılar.

Selin Uzal kimdir?

Selin Uzal, 19 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 30 yaşında olan güzel oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra tiyatro oyunculuğu da yapmıştır. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar bölümünde tamamlamıştır. Kamera önü oyunculuk eğitimiyle beraber senaryo üzerine de eğitimler alan güzel oyuncu, kamera karşısına ilk kez 2010 yılında vizyona giren Çanakkale Ruhu adlı sinema filmiyle geçmiştir. Şimdiye kadar pek çok kısa film ve reklam filminde yer alan Uzak, 2015 yılında asıl çıkışını yakaladığı Kiralık Aşk dizisinde kamera karşısına geçmiştir. Güzel oyuncu Selin Uzal, son olarak 2020 yılında, ünlü yönetmen Peter Joseph’in filmi İnterReflections adlı sinema filmiyle geçmiştir. Bu sezonda Yasak Elma dizisinde Diana karakteriyle oyunculuk kariyerini devam ettirecektir. Selin Uzal henüz evli değildir ve özel hayatıyla gündeme gelmekten hoşlanmamaktadır. Daha öncelerde de özel hayatıyla gündeme gelmeyen Selin Uzal’ın sevgilisi yoktur. Güzel oyuncu sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaktadır. Selin Uzal’ın resmi İnstagram hesabında 820 gönderisi ve 29 bini aşkın takipçisi vardır. Güzel oyuncu Selin Uzal’ın resmi İnstagram hesabı ise @selinuzal’dır.

Selin Uzal hangi dizilerde rol aldı?

2015-2017 – Kiralık Aşk (Derya)

2021 – Yasak Elma (Diana)

 



Son Güncelleme: 27.02.2022 12:09
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