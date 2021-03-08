İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterini Mehmet Pamukçu canlandırıyor

Birçok kişinin merak ettiği 8 Mart 2021 Pazartesi günü gündeme gelen Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterini Mehmet Pamukçu canlandırıyor konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 08-03-2021 tarihli haberimizde Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterini Mehmet Pamukçu canlandırıyor hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:00
Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterini Mehmet Pamukçu canlandırıyor
Takip Et:

Fox TV ekranlarında her pazartesi akşamı seyircilerin ilgiyle takip ettiği Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Sıtkı karakteriyle ekran karşısına çıkan Mehmet Pamukçu’nun hayatı merak içerisinde araştırılmaya devam ediliyor.

Yasak Elma Sıtkı Karakteri

Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakteri Halit'in ölümünden önceki şoförüdür. Şoför olmanın yanı sıra Halit'in en sevilen çalışanlarından biridir. Halit'in başı dertte olduğunda ona yardım eden ilk kişi Sıtkı oldu. Halit'in ölümünden sonra Halit'in kızı Zehra'nın evinde şoför olarak çalışmaya devam etti.

Mehmet Pamukçu Kimdir?

Mehmet Pamukçu 18 Temmuz 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincanlıdır. 1.87 uzunluğunda ve 86 kg ağırlığındadır. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Language and Culture Center Okulu'nda okudu. Dizi ve tiyatro oyunculuğun yanı sıra folklor ve drama dersleri de veriyor. Menajeriyse Melike Aydın'dır.

Mehmet Pamukçu’nun Rol Aldığı Diziler

Karadayı (Vedat)

Galip Derviş (Gitarist)

Gölgedekiler (Ayhan)

Hayat Sırları (Mithat)

Yasak Elma (Sıtkı)

Mehmet Pamukçu’nun Resmi İnstagram Hesabı

Oyuncumuz Mehmet Pamukçu resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve sık sık takipçileriyle paylaşımda bulunuyor. Mehmet Pamukçu'nun resmi Instagram hesabında 377 gönderi ve 10.000 takipçisi bulunuyor. Mehmet Pamukçu’nun resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @ mehmetpamukcu1

Mehmet Pamukçu Evli Mi? Eşi Kim?

Mehmet Pamukçu, Hande Uyak Pamukçu ile evli. Bu evlilikten Sude adında bir kızları vardır.



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mehmet PamukçuFox TvDiziYasak ElmaSıtkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisi Leyla kim? Çağla Demir kimdir?
Çukur dizisi Leyla kim? Çağla Demir kimdir?
Maraşlı Firuzan kimdir? Gerçek adı nedir? Rojda Demirer rol aldığı yapımlar
Maraşlı Firuzan kimdir? Gerçek adı nedir? Rojda Demirer rol aldığı yapımlar
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?
Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem (Aytek Şayan) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Gerçek adı nedir? Sezin Akbaşoğulları nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisine katılan Nilperi Şahinkaya kimdir? Cansu karakteri kimdir?
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal yaşı ve oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Necati karakteri kimdir? Serhat Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Deniz nereli, yaşı kaç?
Konyaspor Fenerbahçe Justin TV Taraftarium24 canlı maç yayını - Konya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak? TRT ile Kaç sezonluk sözleşme imzalandı?
Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterini Mehmet Pamukçu canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal (İsmail Ege Şaşmaz) kimdir?
KPSS sınavı sınava giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine sevindirici haber 422 TL ek gelir elde etme fırsatı
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
Memurlara Enflasyon Zammı İçin İçin Enflasyon Farkı Ne Durumda? Temmuz Maaş Zam Oranları Ne Kadar Olacak?
Prof. Doktor Haydar Baş öldü mü? Haydar Baş kimdir? Kaç yaşında?
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Gerçek adı ne? Mertkan Arat oynadığı diziler
Çukur dizisi Cennet kimdir? Aylin Engör rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maraşlı Dilşad kimdir? Melis İşiten gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Altınışık kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici'nin yer aldığı diziler
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Gözüşirin nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.