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Yasak Elma dizisinde bir ayrılık daha!

Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerinde yer aldığı sevilerek izlenilen Yasak Elma dizisinde beklenmedik bir veda duyuruldu. Erdal Özyağcılar, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç'tan sonra dizinin Feride karakteri Gülenay Kalkan da ekipten ayrıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 16:00
Yasak Elma dizisinde bir ayrılık daha!
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Medyapım imzalı, FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin 5. sezon çekimleri 1 Eylül günü başlıyor. Dizinin sezon finali bölümünde Hasan Ali Kuyucu'nun evinde büyük bir patlama olmuş, bu olay sonrasında kimlerin öleceği kimlerinse yaşayacağı merak edilmeye başlanmıştı.

Son alınan bilgiler neticesinde Erdal Özyağcılar, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç'tan sonra Feride karakteri Gülenay Kalkan da ekipten ayrıldı.

Yeni bölümlerde Yasak Elma dizisine bir aile daha katılacak ve ailenin kızı rolüne Biran Damla Yılmaz hayat verecek.

 


Son Güncelleme: 13.07.2021 16:00
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Anahtar Kelimeler:
FerideGülenay KalkanFox TvYasak Elma
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