Yasak Elma dizisinde bir ayrılık daha!

Medyapım imzalı, FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin 5. sezon çekimleri 1 Eylül günü başlıyor. Dizinin sezon finali bölümünde Hasan Ali Kuyucu'nun evinde büyük bir patlama olmuş, bu olay sonrasında kimlerin öleceği kimlerinse yaşayacağı merak edilmeye başlanmıştı.

Son alınan bilgiler neticesinde Erdal Özyağcılar, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç'tan sonra Feride karakteri Gülenay Kalkan da ekipten ayrıldı.

Yeni bölümlerde Yasak Elma dizisine bir aile daha katılacak ve ailenin kızı rolüne Biran Damla Yılmaz hayat verecek.