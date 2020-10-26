İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Yasak Elma dizisi ( Yiğit ) Doğaç Yıldız kimdir? Hangi şehirde doğmuştur ve kaç yaşındadır?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer alan Doğaç Yıldız'ın kim olduğu merak edilmektedir. Yasak Elma dizisinde yer alan oyuncumuzun daha önce yer aldığı dizi ve filmler nedir? Oyuncumuz nerelidir? kaç yaşındadır?

26 Ekim 2020 Pazartesi 16:09
Yasak Elma dizisi ( Yiğit ) Doğaç Yıldız kimdir? Hangi şehirde doğmuştur ve kaç yaşındadır?
Takip Et:

Doğaç Yıldız 1991 İstanbul doğumludur ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Genç oyuncu 10 yaşında ekrana gelmeye başlamış, Türkan Şoray ve Haluk Bilginer "Tatlı Hayat" filminde rol almıştır. "İki Aile" dizisinde Efe karakteri ile bilinen oyuncumuz, "Muhteşem Yüzyıl Kösem" de Şehzade Kasım karakterini canlandırdı. Son olarak “”İyi Oyun” isimli film ile ekranda olan oyuncu yer almış olduğu uluslararası film "I Am You" dünya prömiyerini Roma Film Festivalinde yaptı. Tiyatro sahnedeki rolüyle de tanınan genç oyuncu, 2015-2016 Ekin Yazın Dostları Ödüllerinde "Woyzeck" oyunundaki rolüyle "En İyi Genç Yetenek" ödülüne layık görülmüştü. Doğaç Yıldız, Yasak Elma dizisinde Yiğit karakterini canlandırıyor.

Doğaç Yıldız’ın Son Hali

12 Haziran 2006 tarihinde yayınlanmaya başlayan “İki Aile” dizisinde canlandırdığı Efe rolüyle tanınmaktadır.




Son Güncelleme: 26.10.2020 16:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doğaç YıldızYasak Elma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi ( Yiğit ) Doğaç Yıldız kimdir? Hangi şehirde doğmuştur ve kaç yaşındadır?
Yasak Elma Yiğit kimdir? Yiğit Doğaç Yıldız hakkında bilgiler
Doya Doya Moda Aleyna Türkoğlu kimdir? Yeni yarışmacı Aleyna Türkoğlu hakkında bilgiler
Açık kapı maddi yardım başvuruları yapılmaya devam ediyor!
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
Evde Bakım Maaşı alma şartları nelerdir? Kimler Evde Bakım Maaşı alabilir?
EFT ile para nasıl gönderilir? Hangi günler ve saat kaça kadar gönderilebilir?
İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?
Apartman hakkındaki şikayetler nasıl yapılır? Hangi gerekçeler ile şikayette bulunulabilir?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
İcra borcu taksitlendirme yapılabilir mi? Banka ve senet icra borcu taksitlendirme işlemleri
PTT hesap kartı şifresi nasıl alınır? PTT kart şifre alma işlemleri
2020 oruç fidyesi miktarı ne kadar? Oruç fidyesini kimler verir, hangi durumlarda oruç fidyesi verilir? Oruç tutamayanlar ne kadar para öder?
E-Devlet Tüvtürk muayene sorgulama nasıl yapılır? Tüvtürk plakadan araç muayenesi sorgulama
Diriliş Osman Ne Zaman Başlayacak? TRT Yeni Dizi Tarihi Belli Oldu mu?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılıyor? 2020 Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2020
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 26 Ekim 2020 Pazartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.