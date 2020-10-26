Yasak Elma dizisi ( Yiğit ) Doğaç Yıldız kimdir? Hangi şehirde doğmuştur ve kaç yaşındadır?

Doğaç Yıldız 1991 İstanbul doğumludur ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Genç oyuncu 10 yaşında ekrana gelmeye başlamış, Türkan Şoray ve Haluk Bilginer "Tatlı Hayat" filminde rol almıştır. "İki Aile" dizisinde Efe karakteri ile bilinen oyuncumuz, "Muhteşem Yüzyıl Kösem" de Şehzade Kasım karakterini canlandırdı. Son olarak “”İyi Oyun” isimli film ile ekranda olan oyuncu yer almış olduğu uluslararası film "I Am You" dünya prömiyerini Roma Film Festivalinde yaptı. Tiyatro sahnedeki rolüyle de tanınan genç oyuncu, 2015-2016 Ekin Yazın Dostları Ödüllerinde "Woyzeck" oyunundaki rolüyle "En İyi Genç Yetenek" ödülüne layık görülmüştü. Doğaç Yıldız, Yasak Elma dizisinde Yiğit karakterini canlandırıyor.

Doğaç Yıldız’ın Son Hali

12 Haziran 2006 tarihinde yayınlanmaya başlayan “İki Aile” dizisinde canlandırdığı Efe rolüyle tanınmaktadır.