Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi

Fox TV’nin fenomen haline gelen dizisi Yasak Elma, son bölümüyle olay yarattı. Sezon ortasında kadrosuna Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Güney Kalkan gibi oyuncuların dahil olmasının ardından genç oyuncu Nilperi Şahinkaya da Yasak Elma’ya katıldı. Son bölümde Nilperi Şahinkaya ile Berk Oktay’ın yatak sahnesi tepkilerin odağı oldu.
Yatak sahnesi olay oldu
O sahneler RTÜK’e şikayet edildi
Dizide geçen yatak sahnelerinin ardından sosyal medyada çok konuşulan dizi, bazı izleyiciler tarafından RTÜK’e şikayet edildi. Dizideki müstehcen sahnelerin aile yapısını bozduğu gerekçesiyle şikayet edilen dizi için RTÜK’ün vereceği karar merak ediliyor.
Son Güncelleme: 27.01.2021 03:01