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Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi

FOX Tv'nin entrikası ve intikamı bol dizisi Yasak Elma'nın son bölümü başına dert açtı. Dizide Nilperi Şahinkaya ile Berk Oktay'ın yatak sahneleri, izleyiciler tarafından RTÜK'e şikayet edildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 03:01
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
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Fox TV’nin fenomen haline gelen dizisi Yasak Elma, son bölümüyle olay yarattı. Sezon ortasında kadrosuna Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Güney Kalkan gibi oyuncuların dahil olmasının ardından genç oyuncu Nilperi Şahinkaya da Yasak Elma’ya katıldı. Son bölümde Nilperi Şahinkaya ile Berk Oktay’ın yatak sahnesi tepkilerin odağı oldu.

Yatak sahnesi olay oldu

Dizide Bahar karakterini canlandıran Şahinkaya, entrika dozunu ikiye katladı. Berk Oktay’ın canlandırdığı Çağatay karakteriyle aralarında geçen müstehcen sahneler izleyicileri şoke etti. Dizinin birbirinden bağımsız olay örgüsü ve entrika sahneleri izleyicinin sabrını taşırdı.

O sahneler RTÜK’e şikayet edildi

Dizide geçen yatak sahnelerinin ardından sosyal medyada çok konuşulan dizi, bazı izleyiciler tarafından RTÜK’e şikayet edildi. Dizideki müstehcen sahnelerin aile yapısını bozduğu gerekçesiyle şikayet edilen dizi için RTÜK’ün vereceği karar merak ediliyor.



Son Güncelleme: 27.01.2021 03:01
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Yasak ElmaRTÜKNilperi şahinkayaBerk OktayMüstehcenYatak
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