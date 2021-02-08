İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

Yasak Elma dizisi Sıtkı (Mehmet Pamukçu) kimdir?

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Yasak Elma dizisi Sıtkı (Mehmet Pamukçu) kimdir? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 08.02.2021 tarihli haberimizde.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:01
Yasak Elma dizisi Sıtkı (Mehmet Pamukçu) kimdir?
Takip Et:

Fox TV ekranlarında her pazartesi akşamı seyircilerin ilgiyle takip ettiği Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Sıtkı karakteriyle ekran karşısına çıkan Mehmet Pamukçu’nun hayatı merak içerisinde araştırılmaya devam ediliyor.

Yasak Elma Sıtkı Karakteri

Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakteri Halit'in ölümünden önceki şoförüdür. Şoför olmanın yanı sıra Halit'in en sevilen çalışanlarından biridir. Halit'in başı dertte olduğunda ona yardım eden ilk kişi Sıtkı oldu. Halit'in ölümünden sonra Halit'in kızı Zehra'nın evinde şoför olarak çalışmaya devam etti.

Mehmet Pamukçu Kimdir?

Mehmet Pamukçu 18 Temmuz 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincanlıdır. 1.87 uzunluğunda ve 86 kg ağırlığındadır. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Language and Culture Center Okulu'nda okudu. Dizi ve tiyatro oyunculuğun yanı sıra folklor ve drama dersleri de veriyor. Menajeriyse Melike Aydın'dır.

Mehmet Pamukçu’nun Rol Aldığı Diziler

Karadayı (Vedat)

Galip Derviş (Gitarist)

Gölgedekiler (Ayhan)

Hayat Sırları (Mithat)

Yasak Elma (Sıtkı)

Mehmet Pamukçu’nun Resmi İnstagram Hesabı

Oyuncumuz Mehmet Pamukçu resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve sık sık takipçileriyle paylaşımda bulunuyor. Mehmet Pamukçu'nun resmi Instagram hesabında 377 gönderi ve 10.000 takipçisi bulunuyor. Mehmet Pamukçu’nun resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @ mehmetpamukcu1

Mehmet Pamukçu Evli Mi? Eşi Kim?

Mehmet Pamukçu, Hande Uyak Pamukçu ile evli. Bu evlilikten Sude adında bir kızları vardır.



Son Güncelleme: 08.02.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mehmet PamukçuFox TvDiziYasak ElmaSıtkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları'nın hayatı!
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz yaşı ve oynadığı diziler
TRT Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi final tarihi belli mi?
Yasak Elma dizisi Sıtkı (Mehmet Pamukçu) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın hayat hikayesi!
Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten doğum tarihi
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
Kırmızı Oda Boncuk kimdir, hikayesi nedir?
Filli Boya 10 Kasım reklamı
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanacak mı? Var mı, yok mu, neden yok? 1 Milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
The Taste Türkiye Hangi Şefin Takımında Hangi Yarışmacılar Var?
Sefirin Kızı Bora Kimdir? Gerçek adı nedir? Ferit Aktuğ hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil'in hayatı!
Çukur Cumali amca kimdir, gerçek adı ne? Müfit Kayacan hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakteri kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.