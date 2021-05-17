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Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin yeni gelişmeler, 17.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00
Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV ekranlarında her pazartesi akşamı seyircilerin ilgiyle takip ettiği Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Sıtkı karakteriyle ekran karşısına çıkan Mehmet Pamukçu’nun hayatı merak içerisinde araştırılmaya devam ediliyor.

Yasak Elma Sıtkı Karakteri

Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakteri Halit'in ölümünden önceki şoförüdür. Şoför olmanın yanı sıra Halit'in en sevilen çalışanlarından biridir. Halit'in başı dertte olduğunda ona yardım eden ilk kişi Sıtkı oldu. Halit'in ölümünden sonra Halit'in kızı Zehra'nın evinde şoför olarak çalışmaya devam etti.

Mehmet Pamukçu Kimdir?

Mehmet Pamukçu 18 Temmuz 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincanlıdır. 1.87 uzunluğunda ve 86 kg ağırlığındadır. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Language and Culture Center Okulu'nda okudu. Dizi ve tiyatro oyunculuğun yanı sıra folklor ve drama dersleri de veriyor. Menajeriyse Melike Aydın'dır.

Mehmet Pamukçu’nun Rol Aldığı Diziler

Karadayı (Vedat)

Galip Derviş (Gitarist)

Gölgedekiler (Ayhan)

Hayat Sırları (Mithat)

Yasak Elma (Sıtkı)

Mehmet Pamukçu’nun Resmi İnstagram Hesabı

Oyuncumuz Mehmet Pamukçu resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve sık sık takipçileriyle paylaşımda bulunuyor. Mehmet Pamukçu'nun resmi Instagram hesabında 377 gönderi ve 10.000 takipçisi bulunuyor. Mehmet Pamukçu’nun resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @ mehmetpamukcu1

Mehmet Pamukçu Evli Mi? Eşi Kim?

Mehmet Pamukçu, Hande Uyak Pamukçu ile evli. Bu evlilikten Sude adında bir kızları vardır.


Son Güncelleme: 17.05.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet PamukçuFox TvDiziYasak ElmaSıtkı
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