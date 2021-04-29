İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Yasak Elma dizisi setinde gerilim meydana geldi!

Yasak Elma dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde Şahika’nın öleceği ifade edildi. Seyirciler Cansu’nun ölmesini bekler iken Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika'nın ölmesi izleyicileri şaşkınlığa uğrattı. Veda etmesinin asıl nedenininse kavga olduğu iddia edildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 22:53
Yasak Elma dizisi setinde gerilim meydana geldi!
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlık geçirince yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt baktı. Bu esnada Eda Ece o gün sette olmaması gerektiğine rağmen Yeşilyurt'u ziyaret etmek için çekimlere uğradı.

Yeşilyurt, Ece’nin geldiğini görünce işeri yardımcısına devrederek bir süreliğine sohbet etti. Çekimin uzamasının ardından ise ortamda gerginlik oluştu, soğuktan üşüyen ve "İşi bitirip öyle sohbet etseydiniz" ifadelerini kullanan Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim meydana geldi.

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 22:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaNesrin CavadzadeNeslihanYeşilyurtEdaEceSet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 60. bölüm Fox TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 60. bölüm Fox TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 4. bölüm Kanal D canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 4. bölüm Kanal D canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 30 Nisan 2021 Cuma indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Nisan 2021 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Nisan 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 30 Nisan 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Nisan 2021 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Nisan 2021 Cuma
Nöbetçi Noter 1 Mayısıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Rüyada kuzu görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? kuzu görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı
Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Aboubakar neden yok, sakatlıkları ne? Cyle Larin ve Aboubakar ne zaman dönecek?
30 Nisan - BİM aktüel kataloğu yayınlandı
Kırmızı Oda dizisine katılan Yiğit Özşener kimdir? Sefer karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Show TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Akıncı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.