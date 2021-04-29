Yasak Elma dizisi setinde gerilim meydana geldi!

Geçtiğimiz günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlık geçirince yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt baktı. Bu esnada Eda Ece o gün sette olmaması gerektiğine rağmen Yeşilyurt'u ziyaret etmek için çekimlere uğradı.

Yeşilyurt, Ece’nin geldiğini görünce işeri yardımcısına devrederek bir süreliğine sohbet etti. Çekimin uzamasının ardından ise ortamda gerginlik oluştu, soğuktan üşüyen ve "İşi bitirip öyle sohbet etseydiniz" ifadelerini kullanan Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim meydana geldi.