İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Son Dakika
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...

Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 30.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:42
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Pazartesi akşamları Fox tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma’ya gelen yeni oyuncu Selin hakkında tüm bilinenler. Yasak Elma dizisine yeni katılan ve Selin karakterini canlandıracak olan güzel oyuncu diziye niçin ve hangi karakteri canlandırmak için geldiği akıllardaki yeni soru.Diziye Selin karakteri ile gelen oyuncunun gerçek adı Aylin Veziroğlu’dur.

Genç ve güzel oyuncu dizide Selin karakteri ile ekran karşısına çıkacak. Üniversite eğitimini oldukça iyi şekilde oyunculuk üzerine alan Aylin Veziroğlu bunun yanında tiyatro eğitimi de alarak sahnelere ne kadar merak olduğunu belirtmiştir. Tiyatro kasabası oyunculuk merkezinde eğitim alan güzel oyuncu başarılı bir şekilde oyunculuğa devam etmesi onu yasak elma dizisinde Selin karakteri olarak gelmesine kadar gitmiştir. Yasak Elma dizisinde Selin rolü ile karşımıza çıkacak olan oyuncu daha önce hiçbir dizide oynamadığı ortaya çıktı. Bu nedenle hakkında oldukça az şey bilinmektedir.

Yasak Elma dizisine yeni oyuncu Aylin Veziroğlu

Dizideki canlandıracağı Selin karakteri nasıl biri? Güzel oyuncu Selin karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Selin karakteri gerçekten yansıtabilecek mi? Oyuncu henüz yeni olduğu için hakkında birçok eksiklik bulunmaktadır ve bu eksikler zamanla dizilerde ve filmlerde karşımıza çıktıkça tamamlanacaktır.

Aylin Veziroğlu 1997 Kocaeli doğumlu. Ailesi de kendisi gibi tiyatroya oldukça meraklı ve tiyatronun içinden gelmiştir. Aylin Veziroğlu Kocaelinde bulunan Tabib Odasında eğitim almış ve Tiyatro Kasabası oyuncularından biri olmuştur. Daha önce güzel oyuncu Sevgili Doktor isimli tiyatro oyununda başarılı bir şekilde oynamış ve herkesin beğenisini kazanmıştır. Artık ekranların yeni bir oyuncusu olarak aramızda kalmaya devam edecek mi?

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakteri kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre biyografisi
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Uyanış Selçuklu dizisinin Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım’ı kim canlandırıyor? Emre Erçil'in biyografisi
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri
MasterChef Uğur ne yaptı, paylaşımları neler, neden diskalifiye oldu?
Çukur İskender (Eser Karabil) kimdir?
İkametgah belgesi nereden, nasıl alınır? İkametgah belgesini muhtarlıklar veriyor mu?
İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri - Anadolu Liselerinin 2020 yılı güncel puan tablosu belli oldu
Corona virüsü cinsel yollardan bulaşır mı?
Dua nasıl edilir? Dua ederken nelere dikkat edilmeli?
WhatsApp’a otomatik silinen mesaj özelliği
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Sak nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
TFF 1.Lig puan durumu ve Fikstür TFF
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Aydoğdu ve Bozkuş kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterini İlker Kızmaz canlandırıyor
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Berk Oktay nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.