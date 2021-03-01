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Yasak Elma dizisi Selin karakterini kim canlandırıyor? Aylin Veziroğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yasak Elma dizisi Selin karakterini kim canlandırıyor? Aylin Veziroğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 1 Mart 2021 Pazartesi günü de gündemde! Siz de Yasak Elma dizisi Selin karakterini kim canlandırıyor? Aylin Veziroğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi için 1 Mart 2021 Pazartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 19:43
Yasak Elma dizisi Selin karakterini kim canlandırıyor? Aylin Veziroğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Pazartesi akşamları Fox tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma’ya gelen yeni oyuncu Selin hakkında tüm bilinenler. Yasak Elma dizisine yeni katılan ve Selin karakterini canlandıracak olan güzel oyuncu diziye niçin ve hangi karakteri canlandırmak için geldiği akıllardaki yeni soru.Diziye Selin karakteri ile gelen oyuncunun gerçek adı Aylin Veziroğlu’dur.

Genç ve güzel oyuncu dizide Selin karakteri ile ekran karşısına çıkacak. Üniversite eğitimini oldukça iyi şekilde oyunculuk üzerine alan Aylin Veziroğlu bunun yanında tiyatro eğitimi de alarak sahnelere ne kadar merak olduğunu belirtmiştir. Tiyatro kasabası oyunculuk merkezinde eğitim alan güzel oyuncu başarılı bir şekilde oyunculuğa devam etmesi onu yasak elma dizisinde Selin karakteri olarak gelmesine kadar gitmiştir. Yasak Elma dizisinde Selin rolü ile karşımıza çıkacak olan oyuncu daha önce hiçbir dizide oynamadığı ortaya çıktı. Bu nedenle hakkında oldukça az şey bilinmektedir.

Yasak Elma dizisine yeni oyuncu Aylin Veziroğlu

Dizideki canlandıracağı Selin karakteri nasıl biri? Güzel oyuncu Selin karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Selin karakteri gerçekten yansıtabilecek mi? Oyuncu henüz yeni olduğu için hakkında birçok eksiklik bulunmaktadır ve bu eksikler zamanla dizilerde ve filmlerde karşımıza çıktıkça tamamlanacaktır.

Aylin Veziroğlu 1997 Kocaeli doğumlu. Ailesi de kendisi gibi tiyatroya oldukça meraklı ve tiyatronun içinden gelmiştir. Aylin Veziroğlu Kocaelinde bulunan Tabib Odasında eğitim almış ve Tiyatro Kasabası oyuncularından biri olmuştur. Daha önce güzel oyuncu Sevgili Doktor isimli tiyatro oyununda başarılı bir şekilde oynamış ve herkesin beğenisini kazanmıştır. Artık ekranların yeni bir oyuncusu olarak aramızda kalmaya devam edecek mi?

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 19:43
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