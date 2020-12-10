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Yasak Elma dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

FOX TV’nin sevilen ve adından çokça söz ettiren dizisi Yasak Elma, pazartesi günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu bir hayli geniş ve kuvvetli olan dizinin, reyting oranları üst seviyede geliyor. Durum böyle olunca da seyirciler, oyuncuların ne kadar maaş aldığını araştırmaya başlıyor. Haberimizin içeriğinde, sevilen dizi Yasak Elma’nın oyuncularının ne kadar kazandığı ile ilgili detaylar bulunuyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 13:02
Yasak Elma dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?
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FOX TV’de pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisinin yönetmenliği Murat Öztürk yapıyor. Dizinin kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor. Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Can Nergis, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kafkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosu oldukça kuvvetli. Durum böyle olunca da dizinin takipçileri oyuncuların ne kadar kazandığını merak etmeye başlıyor. Peki, oyuncular ne kadar kazanıyor?

 

DİZİNİN OYUNCULARI NE KADAR KAZANIYOR?

 

Yıldız karakteriyle karşımıza çıkan Eda Ece, Ender karakteriyle karşımıza çıkan Şevval Sam ve Şahika karakteri ile ekranlara çıkan Nesrin Cavadzade, dizinin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyorlar. Başrol oynayan oyuncular diziden oldukça iyi bir miktarda para kazanıyorlar. Bölüm başına 47.000 TL ile 50.000 TL alan başarılı oyuncular, dizinin en çok kazanan isimleri.

 

 

Bu üç isimin ardırdan dizinin en çok kazanan oyuncuları; Çağatay karakterini oynayan Berk Oktay, Hasan Ali karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar ve Zehra karakterine rol veren Şafak Pekdemir. Başarılı oyuncular bölüm başına 35.000 TL ile 45.000 TL arasında ücret alıyorlar.

 

Bu altı isimin arkasından dizide en çok rol alan, en çok sahnede oynayan isimler, Caner karakterini oynayan Barış Aytaç, Emir karakterini canlandıran Serkan Rutkay ve Asuman karakterini oynayan Melisa Doğu. Bu oyuncular da bölüm başı 25.000 TL ile 30.000 TL arasında kazanıyorlar.



Son Güncelleme: 10.12.2020 13:02
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Yasak ElmaFox Tv
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