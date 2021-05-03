Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık yer aldığı dizi ve film yapımları

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya katılan oyuncular merak ediliyor. Diziye son olarak Beni Affet dizisinden tanınan Mert Altınışık katılırken oyuncunun dizide Mahmut karakterine hayat vereceği belirtildi.
Yasak Elma Mahmut kimdir?
Mert Altınışık kimdir?
14 Mayıs 1986’da Bursa’da dünyaya gelen 34 yaşında ki başarılı oyuncu Beni Affet dizisinde 4 sezon boyunca Kemal karakterine hayat vermiştir. Beni Affet dizisinden ayrıldıktan sonra Hercai ve Meryem dizilerinde görev alan Altınışık beklenileni verememiştir.
Son Güncelleme: 03.05.2021 19:41