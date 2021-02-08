İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 08.02.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:41
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya katılan oyuncular merak ediliyor. Diziye son olarak Beni Affet dizisinden tanınan Mert Altınışık katılırken oyuncunun dizide Mahmut karakterine hayat vereceği belirtildi.

Yasak Elma Mahmut kimdir?

Mahmut, Hasan Ali’nin müdürüdür. Kaba bir iş adamı olan Hasan Ali Adana’dan İstanbul’a gelen ve Argun Holding’i satın almak isteyen Hasan Ali’nin en büyük yardımcısı olacaktır. Mahmut aynı zamanda Hasan Ali’nin en güvendiği insandır.

Mert Altınışık kimdir?

14 Mayısıs 1986’da Bursa’da dünyaya gelen 34 yaşında ki başarılı oyuncu Beni Affet dizisinde 4 sezon boyunca Kemal karakterine hayat vermiştir. Beni Affet dizisinden ayrıldıktan sonra Hercai ve Meryem dizilerinde görev alan Altınışık beklenileni verememiştir.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirMert AltınışıkMahmutYasak Elma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte gerçekten var mı?
Yasak Elma dizisi Feride karakteri kimdir? Gülenay Kalkan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım karakteri kimdir?
8 Şubat 2021 Pazartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 8 Şubat 2021 Pazartesi Koronavirüs sonuçları
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakteri kimdir? Ali Gözüşirin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisine katılan Baki Davrak kimdir? Ögeday karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakteri kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Mertkan Arat hakkında bilgiler
TRT1 Kalk Gidelim dizisi oyuncuları ve karakterleri
Hayat Tamircisi 26 Nisan 2020 Gonca ve kedisi Müjgan'ın hikayesi
Zorunlu trafik sigortası ücretleri nelere göre belirlenir? Uygun fiyatlı trafik sigortası için nelere dikkat edilmeli
Çalışan kadına doğum için devlet destekleri 7 bin 220 TL'yi buluyor!
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu
Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 8 Şubat 2021 Pazartesi canlı maç saatleri
Uyanış Dizisi Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sims oyunu en iyi 4 hilesi ( Sims kariyer ve yetenek hileleri )
Menajerimi Ara dizisinin Emir'i Burak Tozkoparan'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.