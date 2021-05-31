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Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:41
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya katılan oyuncular merak ediliyor. Diziye son olarak Beni Affet dizisinden tanınan Mert Altınışık katılırken oyuncunun dizide Mahmut karakterine hayat vereceği belirtildi.

Yasak Elma Mahmut kimdir?

Mahmut, Hasan Ali’nin müdürüdür. Kaba bir iş adamı olan Hasan Ali Adana’dan İstanbul’a gelen ve Argun Holding’i satın almak isteyen Hasan Ali’nin en büyük yardımcısı olacaktır. Mahmut aynı zamanda Hasan Ali’nin en güvendiği insandır.

Mert Altınışık kimdir?

14 Mayıs 1986’da Bursa’da dünyaya gelen 34 yaşında ki başarılı oyuncu Beni Affet dizisinde 4 sezon boyunca Kemal karakterine hayat vermiştir. Beni Affet dizisinden ayrıldıktan sonra Hercai ve Meryem dizilerinde görev alan Altınışık beklenileni verememiştir.

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:41
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KimdirMert AltınışıkMahmutYasak Elma
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