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Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık hakkında bilgiler

Gündemi bir süredir meşgul eden Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık hakkında bilgiler haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 22.02.2021li haberimizden Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:42
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık hakkında bilgiler
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya katılan oyuncular merak ediliyor. Diziye son olarak Beni Affet dizisinden tanınan Mert Altınışık katılırken oyuncunun dizide Mahmut karakterine hayat vereceği belirtildi.

Yasak Elma Mahmut kimdir?

Mahmut, Hasan Ali’nin müdürüdür. Kaba bir iş adamı olan Hasan Ali Adana’dan İstanbul’a gelen ve Argun Holding’i satın almak isteyen Hasan Ali’nin en büyük yardımcısı olacaktır. Mahmut aynı zamanda Hasan Ali’nin en güvendiği insandır.

Mert Altınışık kimdir?

14 Mayısıs 1986’da Bursa’da dünyaya gelen 34 yaşında ki başarılı oyuncu Beni Affet dizisinde 4 sezon boyunca Kemal karakterine hayat vermiştir. Beni Affet dizisinden ayrıldıktan sonra Hercai ve Meryem dizilerinde görev alan Altınışık beklenileni verememiştir.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 19:42
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KimdirMert AltınışıkMahmutYasak Elma
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