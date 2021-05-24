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Yasak Elma dizisi Mahmut karakteri kimdir? Mert Altınışık kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Yasak Elma dizisi Mahmut karakteri kimdir? Mert Altınışık kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 24-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:41
Yasak Elma dizisi Mahmut karakteri kimdir? Mert Altınışık kimdir, nereli, kaç yaşında?
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya katılan oyuncular merak ediliyor. Diziye son olarak Beni Affet dizisinden tanınan Mert Altınışık katılırken oyuncunun dizide Mahmut karakterine hayat vereceği belirtildi.

Yasak Elma Mahmut kimdir?

Mahmut, Hasan Ali’nin müdürüdür. Kaba bir iş adamı olan Hasan Ali Adana’dan İstanbul’a gelen ve Argun Holding’i satın almak isteyen Hasan Ali’nin en büyük yardımcısı olacaktır. Mahmut aynı zamanda Hasan Ali’nin en güvendiği insandır.

Mert Altınışık kimdir?

14 Mayıs 1986’da Bursa’da dünyaya gelen 34 yaşında ki başarılı oyuncu Beni Affet dizisinde 4 sezon boyunca Kemal karakterine hayat vermiştir. Beni Affet dizisinden ayrıldıktan sonra Hercai ve Meryem dizilerinde görev alan Altınışık beklenileni verememiştir.

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
KimdirMert AltınışıkMahmutYasak Elma
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