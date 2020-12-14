İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Yasak Elma dizisi Hasan Ali'nin eşi Feride kimdir? Gülenay Kalkan hakkında bilgiler

Yasak Elma dizisinde Hasan Ali'nin eşi ve Çağatay'ın annesi olan Feride karakterine Gülenay Kalkan hayat vermektedir. Gülenay Kalkan, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun da eşidir.

14 Aralık 2020 Pazartesi 23:36
Yasak Elma dizisi Hasan Ali'nin eşi Feride kimdir? Gülenay Kalkan hakkında bilgiler
Takip Et:

Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakterinin eşi olan Feride’ye kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Feride’ye Gülenay Kalkan hayat vermektedir.

Yasak Elma Feride Kimdir?

Yasak Elma dizisinde Feride, Hasan Ali’nin eşidir. Çağatay’ın annesi olan Feride’nin en büyük pişmanlığı Hasan Ali ile evlenmesidir. Ondan olabildiğince uzak yaşamak isteyen Feride’Nin bu hayali Hasan Ali’in işini İstanbul’a taşıması ile son bulur.

Gülenay Kalkan Kimdir?

1959 yılında Ankara’da dünyaya gelen Güney Kalkan, Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro eğitimi almıştır. 2013 yılında Tarık Ünlüoğlu ile evlenen Kalkan, 2019 yılında eşini kaybetmiştir.

Gülenay Kalkan’ın Rol Aldığı Yapımlar

Yasak Elma

Anne

Mazi Kalbimde Yaradır

Bugünün Saraylısı

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 23:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GülenaykalkanYasakelmaFeride
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Hasan Ali'nin eşi Feride kimdir? Gülenay Kalkan hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler yaşı ve oynadığı diziler
İşten çıkarılan işçilerin tazminat alma yolları
Çıplak dizisi BluTV’den neden kaldırıldı?
Kuvel Kalesi hangi ildedir, kim ne zaman fethetti? Uyanış Selçuklu Kuvel Kalesi hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Yeni gelen isimler kimlerdir?
CAATSA 12 yaptırım maddeleri nelerdir? Türkiye'ye S-400 CAATSA yaptırımları neler? CAATSA 12 madde ve CAATSA yaptırımları
14.Hafta hamilelik döneminde bebeklerdeki değişimler nelerdir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Stranger Things  yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı
Star Tv Babil dizisi bitti mi? 27 Kasım Cuma Babil neden yok, yayınlanacak mı?
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
e Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı
Kredi borcu haciz işlemleri ne zaman başlar? Aile ile ortak eve haciz gelir mi?
Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çukur Seher kimdir? Gerçek adı nedir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
Esnaf kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira desteği başvuruları ve ödemeleri ne zaman başlayacak?
2020-2021 MEB sömestr tatili ne zaman? 15 gün yarı yıl tatili ertelenecek mi?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah tarihte kimdir, kim öldürdü?
Hangi okul öncesi ve kreşler açılıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.