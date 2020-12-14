Yasak Elma dizisi Hasan Ali'nin eşi Feride kimdir? Gülenay Kalkan hakkında bilgiler

Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakterinin eşi olan Feride’ye kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Feride’ye Gülenay Kalkan hayat vermektedir.

Yasak Elma Feride Kimdir?

Yasak Elma dizisinde Feride, Hasan Ali’nin eşidir. Çağatay’ın annesi olan Feride’nin en büyük pişmanlığı Hasan Ali ile evlenmesidir. Ondan olabildiğince uzak yaşamak isteyen Feride’Nin bu hayali Hasan Ali’in işini İstanbul’a taşıması ile son bulur.

Gülenay Kalkan Kimdir?

1959 yılında Ankara’da dünyaya gelen Güney Kalkan, Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro eğitimi almıştır. 2013 yılında Tarık Ünlüoğlu ile evlenen Kalkan, 2019 yılında eşini kaybetmiştir.

Gülenay Kalkan’ın Rol Aldığı Yapımlar

Yasak Elma

Anne

Mazi Kalbimde Yaradır

Bugünün Saraylısı