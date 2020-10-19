Yasak Elma dizisi Halit neden yok, öldü mü? Talat Bulut diziden neden ayrıldı?

Fox TV de yayınlanan Yasak Elma dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Alınan bilgilere göre Yasak Elma dizisinin 85. Bölümünde olay yaratacak bir ayrılık olacak. Dizinin senaryosunun sızmasından sonra Talat Bulut’un ölüm senaryosu ortalığı karıştırdı.

Sezonun ortasında Talat Bulut diziden ayrılmak istemiyor. Çünkü öbür dizilerin oyuncu kadrosu tamamlanmış oldu ve bu durumda da oyuncu işsiz durumuna düşecek. Bu sebepten dolayı dizinin senaryosunda yaşanan ölüm haberleri dizi setinde ortalığı karıştırdı. Dizinin senaryosunda sadece Talat Bulut bulunmuyor onun yanında Gökhan Alkan’ın da senaryo gereği diziden ayrılık yaşanacağı iddia ediliyor. Bu iki oyuncunun sitem ettiği noktalardan birisi de diğer dizilerin oyuncuları belirlenmemişken kendileri ile sözleşme yenilenmesi ve sonrasında diziden ayrılmak zorunda kalıp işsiz kalmaları oldu.

Talat Bulut Yasak Elma’dan Neden Ayrıldı?

Yasak Elma dizisinden ayrılmak zorunda kalan Talat Bulut açısından her şey yolunda gitmiş olsaydı diziden sezon ortasında değil de Mayısıs aylarına doğru ayrılmış olacaktı. Bu durumun en büyük etkeniyse Pandeminin hayatımıza girmiş olması oldu.

Talat Bulut ve Gökhan Alkan ikilisinin diziden ayrılma kararına itiraz etmeleri ve karşılık alamamaları durumunda dizinin senaryosu değişmez yazıldığı gibi ilerlerse Talat Bulut kasım aylarına doğru diziden ayrılacak. Kasım ayından sonra ise dizinin senaryosu yenilenerek ekranlara gelecek.

Yasak Elma Halit Ölecek mi?

Yasak Elma dizisinde Halit’in başına gelmeyen kalmamıştı. Halit, aldatılmış, iflas etmiş ve şimdi de vefat edecek ve dizide yeni bir dönem açılacak. Halit’in ölümü hakkında kesin bir bilgi olmasa da tahminimize göre komploya kurban gidecektir. Halit’in ölümünden sonra dizide her şey değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Halit’in ölümünden sonra Ender ve Yıldız’da aşk hayatında yeni bir döneme yelken açacak.

Talat Bulut Yasak Elma’dan Sonra Hangi Dizi de Oynayacak?

Talat Bulut sezon başında Yasak Elma dizisinde devam edeceğini düşündüğü için menajeri aracılığıyla gelen bütün teklifleri reddetmişti. Talat Bulut’un şu sıralar bir başka dizide yer alması mümkün değil gibi gözüküyor.