Yasak Elma Dizisi Final mi Yapacak? Fox TV'nin Yapmış Olduğu Açıklama Nedir?

Koronavirüs nedeniyle karantina döneminde birçok dizi geçici olarak yayınlarını durdurdu. Bu dizilerden biri Yasak Elma olarak ortaya çıktı. Normalleşme döneminin başlamasıyla, AVM'ler vb. Hizmete girdikçe dizi de başlayacağını söyledi. Ancak Yasak Elma'nın cephesinden herhangi bir açıklama veya gelişme bildirilmedi. Ardından Yasak Elma izleyicileri sosyal medyada buluştu ve gösterinin yayından kaldırılıp kaldırılmadığını sordu. Bu soruşturmalar arasında, çıkarıldığı iddiasıyla 3-5 kişi paylaşımda bulununca kafalar karıştı!

Yasak Elma Yayından Kaldırıldı mı?

Geçen yıl Kasım ayında Eda Ece nedeniyle Yasak Elma ile ilgili birtakım iddialar gündeme gelmişti. Eda Ece'nin yaptığı paylaşımda, dizinin bir sahnesinin yayından kalktığını belirtilmişti. Ama insanlar bunu dizinin yayından kaldırıldığı şeklinde yorumladı. Yasak Elma'nın bugün yayından kaldırıldığı iddialarının sadece yalan haber olduğu düşünülüyor. Çünkü ne yapımcı ne de yayın ekibi hiçbir şekilde net bir açıklama yapmadı. Vatandaşlar asılsız haberler karşısında dikkatli olmalıdır.

Yasak Elma ekibinin resmi Instagram ve Twitter hesaplarından açıklama yapılmadıkça yeni bölüm, kaldırılma gibi olaylara inanmamalıyız. Asılsız iddiaların önünde yer alan Yasak Elma ekibi, bu iddialara karşı uzun süredir açıklama yapıyor; izleyiciler yalan haberlere kulak vermeye devam ediyor. Yasak Elma dizisine 110 bin kişinin RTÜK'e şikâyette bulunduğu iddia ediliyor.

Twitter Paylaşımları

Yasak Elma ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu en son paylaşımıysa, dizinin bir sahnesi üzerinden oldu. Eda Ece’nin epeyce güzel görünmüş olduğu sahne ile ilgili olarak Twitter’da “bir taneni, arkadaşını, can yoldaşını etiketleme postudur bu… Yıldız’ınki belli zaten ona sormuyoruz!” yazısı eklendi.