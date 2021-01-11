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Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 11.01.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:35
Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ciddi bir hayran kitlesi olan Yasak Elma dizisine 23 Kasım 2020 tarihinde katılan Gülenay Kalkan bomba girişi ile pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay’da katılırken Yasak Elma oyuncu kadrosuna katılan yeni oyuncular merak ediliyor.

Yasak Elma Feride kimdir?

Yasak Elma dizisi oyuncuları arasına katılan Gülenay Kalkan dizide Hasan Ali’nin eşi ve Çağatay’ın annesidir. Köklü bir aileden gelen ve İstanbul hanımefendisi olan Feride’nin kendisine göre en büyük hatası Hasan Ali ile evlenmektir. Hasan Ali ile yaşadıklarından sonra Feride artık eşinden uzaklaşmak istemektedir.

Hasan Ali’nin çapkınlıklarından usanan Feride, Çağatay’ın komşusu Yıldız ile Hasan Ali’yi sevgili sanmaktadır. Yıldız ise Çağatay’a yakınlaşmak için çabalarken ve bunu başarmışken Feride tüm planları bozar. Hasan Ali’nin korkarak çekindiği tek kadın olan Feride geçmiş yıllarda Çağatay’ı alarak Adana’ya götürmüş ve uzun süre oğlunu Hasan Ali’ye göstermemiştir.

Gülenay Kalkan kimdir?

26 Nisan 1959 yılında Ankara’da dünyaya gelen Kalkan geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu’nun eşidir. Uzun yıllardır Ankara Devlet Tiyatrosunda görev alan Kalkan şu an da İstanbul Devlet Tiyatrolarında görev almaktadır.

En son Anne ve Kocan Kadar Konuş filmlerinde görev alan Gülenay Kalkan son olarak Yasak Elma dizisi oyuncu kadrosuna katılmıştır.



Son Güncelleme: 11.01.2021 19:35
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