İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan doğum tarihi

Gündemde büyük yankı uyandıran Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan doğum tarihi ile ilgili olarak merak edilen 4 Ocak 2021 Pazartesi günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan doğum tarihi ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizde derledik.

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:35
Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan doğum tarihi
Takip Et:

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ciddi bir hayran kitlesi olan Yasak Elma dizisine 23 Kasım 2020 tarihinde katılan Gülenay Kalkan bomba girişi ile pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay’da katılırken Yasak Elma oyuncu kadrosuna katılan yeni oyuncular merak ediliyor.

Yasak Elma Feride kimdir?

Yasak Elma dizisi oyuncuları arasına katılan Gülenay Kalkan dizide Hasan Ali’nin eşi ve Çağatay’ın annesidir. Köklü bir aileden gelen ve İstanbul hanımefendisi olan Feride’nin kendisine göre en büyük hatası Hasan Ali ile evlenmektir. Hasan Ali ile yaşadıklarından sonra Feride artık eşinden uzaklaşmak istemektedir.

Hasan Ali’nin çapkınlıklarından usanan Feride, Çağatay’ın komşusu Yıldız ile Hasan Ali’yi sevgili sanmaktadır. Yıldız ise Çağatay’a yakınlaşmak için çabalarken ve bunu başarmışken Feride tüm planları bozar. Hasan Ali’nin korkarak çekindiği tek kadın olan Feride geçmiş yıllarda Çağatay’ı alarak Adana’ya götürmüş ve uzun süre oğlunu Hasan Ali’ye göstermemiştir.

Gülenay Kalkan kimdir?

26 Nisan 1959 yılında Ankara’da dünyaya gelen Kalkan geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu’nun eşidir. Uzun yıllardır Ankara Devlet Tiyatrosunda görev alan Kalkan şu an da İstanbul Devlet Tiyatrolarında görev almaktadır.

En son Anne ve Kocan Kadar Konuş filmlerinde görev alan Gülenay Kalkan son olarak Yasak Elma dizisi oyuncu kadrosuna katılmıştır.



Son Güncelleme: 04.01.2021 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGülenay KalkanFerideYasak ElmaFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

TV8 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Star TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır? Çalışanlar mobbing'e karşı neler yapabilir?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi öğrenme ve değiştirme işlemleri
EYT kabul edilmesi halinde kimler emekli olabilecek? 2021
Güncel gümüş fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bizim Hikaye’nin Final Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Bizim Hikaye Final Tarihi Ertelendi!
Sevgili Geçmiş Mahir kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Çelik kimdir hakkında bilgiler
MEB Okullar ne zaman açılacak? 2020 Koronavirüs tatili ne kadar uzatıldı?
ABD yeni Başkanı Biden ne zaman göreve başlayacak?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçmişte yüksek faizle çekilen kredi için yapılandırma olacak mı?
Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?
2021 trend erkek saç modelleri
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.