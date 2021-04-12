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Yasak Elma dizisi Çağatay karakterini kim canlandırıyor? Berk Oktay kimdir?

Yasak Elma dizisi Çağatay karakterini kim canlandırıyor? Berk Oktay kimdir? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Nisan 12 Pazartesi tarihindeki haberimizden Yasak Elma dizisi Çağatay karakterini kim canlandırıyor? Berk Oktay kimdir? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:21
Yasak Elma dizisi Çağatay karakterini kim canlandırıyor? Berk Oktay kimdir?
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Yasak Elma Çağatay Kimdir?

Hasan Ali oğlu Çağatay karakteri olarak görmekteyiz. Yakışıklı ve kendisinden emin tavırlarıyla dikkat çekmektedir.

Çağatay karakterinin nasıl birisi olacağı hakkında henüz bir bilgi edinemedik. İlerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz.

Berk Oktay

 

Kimdir?

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Pek çok defilede boy göstermiş ve başarılı bir model olarak tanınmaktadır. Bir zamanlar Paris’te yaşamıştır. Birden fazla ünlü markaların yüzü olmuştur.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Bir zamanlar Uğurkan Erez ile çalışma yapmıştır. Ardından Best Model’de Gelecek Vadeden Model ödülünde layık görüldü.

Paris’te modellik yaptığı sırada eğitimini bitirmek için Ankara’ya geri dönmüş ve sonrasında modellikle uğraşmaya çalışmıştır. Fakat o dönemlerde kendisine iş bulmakta zorluk çeken oyuncu Türker İnanoğlu ile yolları kesişmiştir.

İlk profesyonel dizi deneyimini Tatlı Bela Fadime dizisinde kazanmıştır. En fazla tanınırlık kazandığı dizisi ise Arka Sokaklar dizisi olmuştur. Dizide Sinan karakterine hayat vermişti.

Karışık dizisinde Can karakteri ile 44 bölüm ekranlarda yer aldı. Ardından Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kağan Bozok karakterini canlandırdı.

Ülkemizde sevilen ve tanınan birisidir.

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde Çağatay karakteriyle ekranlarda yer almaktadır.

Berk Oktay’ın Rol Aldığı Diziler

  • Yasak Elma
  • Savaşçı
  • İlişki Durumu: Karışık
  • Aşktan Kaçılmaz
  • Benim Hala Umudum Var
  • Arka Sokaklar
  • Akasya Durağı
  • Tatlı Bela Fadime



Son Güncelleme: 12.04.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
çağatayBerk OktayDiziYasak Elma
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