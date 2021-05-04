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Yasak Elma dizisi 109.bölüm tek parça, Youtube izle - Fox TV Yasak Elma canlı yayın izle

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Yasak Elma dizisi 109.bölüm tek parça, Youtube izle - Fox TV Yasak Elma canlı yayın izle haberine dair en yeni gelişmeler 4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

04 Mayıs 2021 Salı 03:31
Yasak Elma dizisi 109.bölüm tek parça, Youtube izle - Fox TV Yasak Elma canlı yayın izle
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma 109.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Yasak Elma 109.yeni bölümü 3 Mayıs Pazartesi günü canlı yayın, tek parça olarak Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Yasak Elma 109.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Yasak Elma 109.bölüm özet

Şahika’nın ölümünün ardından herkes büyük bir şoktadır. Şahika’nın ölümünden en çok etkilenen kişi olan Kaya’ya destek olmak için Ender geçmişlerini bir kenara bırakır. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünün ardından şirket hisselerini üzerine geçirmek için fırsat kollar.

Hasan Ali’nin planını Ender’e de anlatır. Ancak Ender Hasan Ali’nin planlarını bozacaktır. Şahika’nın ölümü Ender ve Yıldız’ın da bir araya gelmesini sağlayacaktır.

Yasak Elma son bölümde ne oldu?

Ender Kaya ile arasını düzeltmek için uğraşırken bir yandan da ondan şüphelenir. Cansu ise tüm kapıların yüzüne kapatılmasının ardından intikam almak ister. Cansu Hasan Ali’nin davetini basar ve ortalığı dağıtır.

Kaya’nın geri dönmesi Ender’in planlarını bozdu. Şahika Kaya’yı kullanarak Ender’i yenmek isterken bir anda karşısına çıkan Ömer onun hayatını değiştirdi. Yıldız ise yalanının ortaya çıkmaması için Ender ile anlaşmak zorunda kaldı.

Yasak Elma dizi oyuncuları

Yasak Elma dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Halit Argun (Talat Bulut),

Ender Ekinci (Şevval Sam),

Yıldız Yılmaz (Eda Ece),

Şahika (Nesrin Cavadzade),

Kaya Ekinci (Barış Kılıç),

Zehra Argun (Şafak Pekdem).





Son Güncelleme: 04.05.2021 03:31
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvYasak Elma
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