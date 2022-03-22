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Yasak Elma'da Büyük Oyuncu Kaybı! Reytingler Onun Gidişiyle Düzelmeyecek! Yıldız Argun'a Veda...

FOX TV ekranlarının en sevilen dizisinde büyük bir oyuncu kaybı yaşanıyor.

22 Mart 2022 Salı 14:02
Yasak Elma'da Büyük Oyuncu Kaybı! Reytingler Onun Gidişiyle Düzelmeyecek! Yıldız Argun'a Veda...
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FOX TV ekranlarının en sevilen dizisinde büyük bir oyuncu kaybı yaşanıyor. Sık sık oyuncu değişikliği yapılan dizide bu güne dek pek çok oyuncu girişi çıkışı oldu. İzleyicinin ''Asla gitmez'' dediği oyuncuların bile bir gecede diziden çıkması izleyenleri oldukça şaşırtmıştı. Diziden yeni bir haber geldi. Oyuncu değişikliği yapılacağı söylenen dizide en sevilen oyuncu gidiyor. Peki diziye veda edecek olan oyuncu kim? İşte detaylar...

Seneryosu, oyunculukları ve birbirinden farklı stratejik yapısıyla izleyiciye kendini sevdirmeyi başaran Yasak Elma uzun süredir ekranlarda olan diziler arasında yer alıyor. Hikayeye bakıldığında oldukça farklı bir başlangıç yapan Yasak Elma'da bugüne dek pek çok oyuncu değişikliği yapıldı. Talat Bulut, Nesrin Cavadzade gibi sevilen pek çok oyuncunun diziden çıkması Yasak Elma izleyenlerini isyan ettierrmişti. Şimdi ise izleyicinin dokunulmaz olarak adlandırdığı bir oyuncu da değişikliğe gidilebileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yıldız Argun karakteriyle hem TV ekranlarında hem de sosyal medyada oldukça sevilen Eda Ece diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberin devamında yer alıyor...

Yıldız Argun Yıldız Gibi Kayacak!

Yasak Elma dizisinin tartışılmaz en sevilen iki oyuncusu Şevval Sam ve Eda Ece oldu. Dizinin başından sonuna kadar yapımında rol alan bu iki oyuncunun gitmesi asla düşünülemezken ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Dizinin en sevilen karakteri Yıldız ve Ender'den Yıldız Argun karakterine veda edilebileceği iddiaları izleyicilerin ayaklanmasına neden oldu. Peki Yıldız Argun gidiyor mu? İşte detaylar...

Yasak Elma'dan şimdiye kadar birçok oyuncu ayrıldı. Bilindik oyuncuların diziden kolaylıkla çıkması bir süre sonra izleyicileri rahatsız etse izleyicinin canlı kalmasını sağlayan Yıldız Argun karakteri dizinin her zaman zirvede yer almasını sağladı. Yıldız Argun karakterinin dizinin bundan sonraki bölümde olmayacağı iddiaları ise gündemde bomba etkisi yarattı. Uzun yıllardır Yıldız Argun karakterine hayat veren Eda Ece bu karakterle artık özdeşleşmiş ve seneryoyu okumadan oynamaya başlamıştı. 

Sadece dizide değil sosyal medyada da repklikleri ve komiklikleriyle oldukça konuşulan Eda Ece'nin diziden ayrılacağına dair ortaya atılan iddialar gündemi resmen karıştırdı. Peki Eda Ece Yasak Elma kadrosunda artık yok mu? Bu henüz tam anlamıyla bilinmese de sosyal medya kullanıcıları dizinin bir açıklama yapmasını bekliyor. 

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