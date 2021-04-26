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Yasak Elma Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma da gelişmeler devam ediyor. Kadro da azalmalar mı yaşanıyor? Seyircilerin her bölümü merakla beklerken bu hafta neler olacak? Yasak Elma dizisinde Cansu karakteri ile tanınan Nilperi Şahinkaya diziden mi ayrılıyor soruları sorulmaya başladı. İzleyicilerinin merak ettiği soruların cevabı haberimizde

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:25
Yasak Elma Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu?
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Yasak Elma Cansu ölüyor mu?

FOX TV ekranlarının gözde dizisi olan Yasak Elma tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümünde reyting rekorları kıran dizide bu hafta neler yaşanacağı merak konusu oldu. Dizi oyuncu kadrosuyla ön plana gelirken diziden ayrılmalar olacağı duyuruldu. Nilperi Şahinkaya’nın Cansu karakterine can vermesiyle dizide aksiyonlar atarken çıkan haberlere göre Cansu karakterinin diziden ayrılacağı biliniyor. Birsen Altuntaş’ın yayınlamış olduğu habere göre Nilperi Şahinkaya’nın diziden ayrılacağını belirtti. Sosyal medyaya da çıkan haberlere göre Yasak Elma’nın bu hafta ki bölümünde gelişmelerin devam etmesiyle dizi de bir ölümün ve bir yaralının olacağı yapılan paylaşımlar doğrultusunda ortaya çıktı. Geçen hafta ki bölümde silahlı saldırının olacağı bilinirken yeni bölümde Cansu’nun nasıl bir tehlike ile karşılacağı bilinmiyor. Kesin olmamakla birikte yetenekli oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın diziden ayrılacağı biliniyor. Yasak Elma da kadro eksiği olmamak adına Cansu karakterinin yerine kimin geleceği de merak konusu oldu. FOX TV ekranlarının seyircileriyle 26 Nisan akşamı buluşan Yasak Elma dizisinde yeni gelişmeler bekleniyor.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaFox TvCansu
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