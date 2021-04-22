Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?

ekranlarının en gözde dizisibu hafta yeni bir heyecanlı bölümüyle karşımızda. Yasak Elma’nın 108. Bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Fragmanda duyulan konuşmalara göre Yasak Elma da bir kişi bu hafta ölecek! Yasak Elma’da ölecek olan kişinin ve yaralı olan kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Fragmanda’nun silahlı yalıda yer alan bir partide bulunduğu görülüyor. Cansu’nun ateş etmesiyle beraber bir kişi ölüyor, diğer bir kişi de yaralanıyor. Dizide kimin öldüğü, kimin diziye veda edeceği merak konusu oldu. Yasak Elma’nın 108. Bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.