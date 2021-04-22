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Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma’nın 108. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma da bu hafta kim ölecek? Yasak Elma’nın fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 01:09
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
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FOX TV ekranlarının en gözde dizisi Yasak Elma bu hafta yeni bir heyecanlı bölümüyle karşımızda. Yasak Elma’nın 108. Bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Fragmanda duyulan konuşmalara göre Yasak Elma da bir kişi bu hafta ölecek! Yasak Elma’da ölecek olan kişinin ve yaralı olan kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Fragmanda Cansu’nun silahlı yalıda yer alan bir partide bulunduğu görülüyor. Cansu’nun ateş etmesiyle beraber bir kişi ölüyor, diğer bir kişi de yaralanıyor. Dizide kimin öldüğü, kimin diziye veda edeceği merak konusu oldu. Yasak Elma’nın 108. Bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.





Son Güncelleme: 22.04.2021 01:09
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Anahtar Kelimeler:
CansuFox TvYasak Elma
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