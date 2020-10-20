Yasak Elma Caner kimdir? Gerçek adı nedir? Barış Aytaç hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin farklı konusu kadar oyuncu kadrosu da öne çıkıyor. Dizide en sevilen karakterlerden biri de Caner karakteri oldu.

Yasak Elma Caner kimdir?

Barış Aytaç kimdir?

Caner Ender’in kardeşi ve hiçbir iş yapmayan tembel biridir. Kendine çok güvenen bir tip olsa da çıkarcı biri olan Caner dizide komik kişiliğiyle öne çıkıyor. Dizide Caner karakterini Barış Aytaç canlandırmaktadır.

Yasak Elma dizisinde Caner karakterini canlandıran oyuncu Barış Aytaç 1985 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Aytaç, ilk olarak 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizisiyle kamera karşısına geçmiş ve ardından Gülümse Yeter, Acil Aşk Aranıyor, Tutar Mı Tutar, Aşkın Dili Yok, Boynu Bükükler gibi dizilerde yer almıştır. Yakışıklı oyuncu şimdiler Yasak Elma dizisinde Caner karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.