Yasak Elma bitti mi, yok mu, final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?

Yasak Elma ne zaman, saat kaçta?
Sevilen dizi Yasak Elma, her hafta Pazartesi saat 20:00’de FOX TV ekranlarında.
Yasak Elma neden yok, bitti mi, final mi yaptı?
FOX TV’nin fenomen dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. Bu yüzden bu akşam yayınlanmadı. Yasak Elma final yapınca Masumiyet isimli dizi Pazartesi gününe alındı. Bu yüzden her hafta Pazartesi akşamı Masumiyet dizisi yayınlanacak.
Yasak Elma resmi twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
"#EnYıl şüphelerinde haklı mı? Düşünen yüz #YasakElma sezon finaliyle bu akşam 20.00'de FOX'ta. @FOXTurkiye"
Yasak Elma oyuncu kadrosu
Şevval Sam
Eda Ece
Şafak Pekdemir
Can Nergis
Berk Oktay
Erdal Özyağcılar
Gülenay Kalkan
Barış Aytaç
Serkan Rutkay Ayıköz
Son Güncelleme: 17.05.2021 21:38