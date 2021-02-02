Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Yasak Elma son bölüm özeti

Yasak Elma oyuncuları:

Halit Argun rolü ile Talat Bulut

Ender Ekinci rolü ile Şevval Sam

Yıldız Yılmaz rolü ile Eda Ece

Şahika Ekinci rolü ile Nesrin Cavadzade

Kaya Ekinci rolü ile Barış Kılıç

Zehra Argun rolü ile Şafak Pekdemir

Lila rolü ile Buçe Buse Kahraman

Caner Çelebi rolü ile Barış Aytaç

Emir Argun rolü ile İlber Kaboğlu

Emir rolü ile Serkan Rutkay Ayıköz

Yiğit Ekinci rolü ile Doğaç Yıldız

Kerim rolü ile Gökhan Alkan

Dizinin genel başlangıcına bakacak olursak iki kardeşin birbirinden uzak olan hayallerine değinebiliriz. Zeynep vefarklı karakterlerde ve farklı istekleri olan iki kardeştir. Yıldız sosyetenin önemli ismiArgun ile tanıştıktan sonra hayatı değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak istediği için kullanır. Yıldız hayatının değiştiği günleri yaşamaya başlar. O sırada Zeynep’in çalıştığı yer ise Alihan Taşdemir tarafından alınır. Ve ikili arasındaki aşkın başlangıcı oluşur. Olaylar günden güne farklı boyut almaya başlar.