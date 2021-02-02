Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Yasak Elma son bölüm özeti
Dizinin genel başlangıcına bakacak olursak iki kardeşin birbirinden uzak olan hayallerine değinebiliriz. Zeynep ve Yıldız
farklı karakterlerde ve farklı istekleri olan iki kardeştir. Yıldız sosyetenin önemli ismi Ender
Argun ile tanıştıktan sonra hayatı değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak istediği için kullanır. Yıldız hayatının değiştiği günleri yaşamaya başlar. O sırada Zeynep’in çalıştığı yer ise Alihan Taşdemir tarafından alınır. Ve ikili arasındaki aşkın başlangıcı oluşur. Olaylar günden güne farklı boyut almaya başlar.
Yasak Elma oyuncuları:
- Halit Argun rolü ile Talat Bulut
- Ender Ekinci rolü ile Şevval Sam
- Yıldız Yılmaz rolü ile Eda Ece
- Şahika Ekinci rolü ile Nesrin Cavadzade
- Kaya Ekinci rolü ile Barış Kılıç
- Zehra Argun rolü ile Şafak Pekdemir
- Lila rolü ile Buçe Buse Kahraman
- Caner Çelebi rolü ile Barış Aytaç
- Emir Argun rolü ile İlber Kaboğlu
- Emir rolü ile Serkan Rutkay Ayıköz
- Yiğit Ekinci rolü ile Doğaç Yıldız
- Kerim rolü ile Gökhan Alkan
Son Güncelleme: 02.02.2021 13:36
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