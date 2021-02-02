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Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Fox TV'nin Pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Yasak Elma hız kesmeden devam ediyor. Yayınlanan son bölümün özetini ve yeni bölüm fragmanını haberimizde yayınladık.

02 Şubat 2021 Salı 13:36
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
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Yasak Elma son bölüm özeti

Dizinin genel başlangıcına bakacak olursak iki kardeşin birbirinden uzak olan hayallerine değinebiliriz. Zeynep ve Yıldız farklı karakterlerde ve farklı istekleri olan iki kardeştir. Yıldız sosyetenin önemli ismi Ender Argun ile tanıştıktan sonra hayatı değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak istediği için kullanır. Yıldız hayatının değiştiği günleri yaşamaya başlar. O sırada Zeynep’in çalıştığı yer ise Alihan Taşdemir tarafından alınır. Ve ikili arasındaki aşkın başlangıcı oluşur. Olaylar günden güne farklı boyut almaya başlar.

Yasak Elma oyuncuları:

  • Halit Argun rolü ile Talat Bulut
  • Ender Ekinci rolü ile Şevval Sam
  • Yıldız Yılmaz rolü ile Eda Ece
  • Şahika Ekinci rolü ile Nesrin Cavadzade
  • Kaya Ekinci rolü ile Barış Kılıç
  • Zehra Argun rolü ile Şafak Pekdemir
  • Lila rolü ile Buçe Buse Kahraman
  • Caner Çelebi rolü ile Barış Aytaç
  • Emir Argun rolü ile İlber Kaboğlu
  • Emir rolü ile Serkan Rutkay Ayıköz
  • Yiğit Ekinci rolü ile Doğaç Yıldız
  • Kerim rolü ile Gökhan Alkan


Son Güncelleme: 02.02.2021 13:36
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Anahtar Kelimeler:
YasakelmaYıldızFOXTVşahikaEnder
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