Yasak Elma 87. bölüm 30 Kasım 2020 fragmanı izle

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 86.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zenginlik, aşk, ihtiras ve aldatma sahneleriyle kimi zaman heyecanlandıran kimi zaman ise güldüren dizi Pazartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Yasak Elma 86.bölümde neler oldu?

Yasak Elma 30 Kasım 87.bölüm fragmanı

Halit’in beklenmeyen ölümünden sonra herkes şoke oldu. Yıldız istediklerini alamazken, Ender ve Şahika şirketteki yeniliğe ayak uydurmaya çalışmaktadır. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır. Yıldız ise bu kez yeni tanıştığı Çağatay ile hayallere kapılmış ve hayatında sakinlik aramaktadır.

Kadrosuna kattığı yeni oyuncularla sezona devam eden Yasak Elma dizisinin 87.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemize eklenecektir. Takipte kalın...