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Yasak Elma 87. bölüm 30 Kasım 2020 fragmanı izle

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 87.bölüm 30 Kasım 2020 fragmanını içeriğimizden izleyebilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 23:38
Yasak Elma 87. bölüm 30 Kasım 2020 fragmanı izle
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FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 86.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zenginlik, aşk, ihtiras ve aldatma sahneleriyle kimi zaman heyecanlandıran kimi zaman ise güldüren dizi Pazartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Yasak Elma 86.bölümde neler oldu?


Halit’in beklenmeyen ölümünden sonra herkes şoke oldu. Yıldız istediklerini alamazken, Ender ve Şahika şirketteki yeniliğe ayak uydurmaya çalışmaktadır. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır. Yıldız ise bu kez yeni tanıştığı Çağatay ile hayallere kapılmış ve hayatında sakinlik aramaktadır.

Yasak Elma 30 Kasım 87.bölüm fragmanı

Kadrosuna kattığı yeni oyuncularla sezona devam eden Yasak Elma dizisinin 87.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemize eklenecektir. Takipte kalın...



Son Güncelleme: 23.11.2020 23:38
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Anahtar Kelimeler:
FragmanYasak Elma
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