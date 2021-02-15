Yasak Elma 2020-2021 yeni sezon oyuncuları kimler?

Fox TV’nin fenomen dizilerinde biri olan Yasak Elma dizisi dördüncü sezonuyla devam ediyor. Yapımcılığının MedYapım’ın yaptığı Pazartesi günlerinin en çok izlenen dizisi olan Yasak Elma’nın oyuncu kadrosuna birçok yeni isim katıldı. Entrika dolu yeni hikayelerin anlatıldığı dizide yeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Yasak Elma 2020-2021 yeni sezon oyuncuları

Şevval Sam (Yasak Elma Ender)

Eda Ece (Yasak Elma Yıldız)

Erdal Özyağcılar (Yasak Elma Hasan Ali Bey)

Berk Oktay (Yasak Elma Çağatay)

Nesrin Cavadzade (Yasak Elma Şahika)

Nilperi Şahinkaya (Yasak Elma Cansu)

Şafak Pekdemir (Yasak Elma Zehra)

Melisa Doğu (Yasak Elma Asuman)

Can Nergis (Yasak Elma Mert)

Barış Aytaç (Yasak Elma Caner)

Gamze Atay (Yasak Elma Güler)

Serkan Ayıköz (Yasak Elma Emir)

Kuzey Gezer (Yasak Elma Halit Can)

Bahtiyar Memili (Yasak Elma Sedai)

Mert Altınışık (Yasak Elma Mahmut)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Yasak Elma Feride)

Vildan Vatansever (Yasak Elma Aysel)

Yasak Elma Konuk Oyuncular (2020-2021)

Saffet Emre Tonguç