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Yasak Elma 111.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Fox TV

Yasak Elma 111.bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma 111 yeni bölüm fragmanı izle ve Yasak Elma yeni bölüm özetini haberimizde bulabilirsiniz. Yasak Elma 111.son bölüm 17 Mayıs Pazartesi günü Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:30
Yasak Elma 111.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Fox TV
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Yasak Elma 111.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma 10.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Yasak Elma sevilen oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Yasak Elma 110.yeni bölüm izle, 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bölüm tek parça ve kesintisiz olarak Fox TV’den yayınlanacak.

Yasak Elma 111.bölüm fragmanı

Pazartesi akşamları yeni bölüm canlı olarak ekranlara gelen Yasak Elma 110.bölüm merakla bekleniyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Yasak Elma dizisi 110.bölümüyle sezon finali yaptı. Sevilen dizi yeni sezonda yepyeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Yasak Elma bu hafta yayınlanacak mı, Yasak Elma son bölümde ne oldu, Yasak Elma yeni bölümde ne olacak gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yasak Elma yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız...

Yasak Elma son bölümde ne oldu?

Şahika’nın ölümünün etkisi herkesin üzerinde devam ederken bu durumdan en çok Kaya etkilenmiştir. Ender, Kaya’ya destek olmak için geçmişi bir kenara bırakmış ve ona oda destek olmaktadır. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünün ardından hisselerin peşine düşmüştür. Ender ve Yıldız için artık birliktelik vaktidir.

Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlar ve son oyununu devreye sokar. Ender Kaya ile arasını düzeltmek isterken, bir yandan da ondan şüphelenmektedir.

Yasak Elma dizi konusu ne?

Ender ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasının ardından Şahika, Halit’i ve çocukları kafalar. Evlilik hazırlıklarını girişen Halit bir şekilde herkesi de idare etmektedir.

Ender bir zamanlar en büyük düşmanı olan Yıldız’la bir araya gelir ve Şahika’ya karşı beraber olur.

Yasak Elma dizi oyuncuları kim?

Yasak Elma dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Halit Argun (Talat Bulut),

Ender Ekinci (Şevval Sam),

Yıldız Yılmaz (Eda Ece),

Şahika (Nesrin Cavadzade),

Kaya Ekinci (Barış Kılıç),

Zehra Argun (Şafak Pekdem).





Son Güncelleme: 10.05.2021 23:30
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Fox TvFragmanYasak Elma
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