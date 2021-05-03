Yasak Elma 110.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Fox TV

Yasak Elma 110.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma 10.bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz. Yasak Elma sevilen oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Yasak Elma 110.yeni bölüm izle, 10 Mayıs Pazartesi günü yeni bölüm tek parça ve kesintisiz olarak Fox TV’den yayınlanacak.

Yasak Elma 110.bölüm fragmanı

Yasak Elma 110.bölüm canlı yayın 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü Fox TV ekranlarında olacak. Pazartesi akşamları yeni bölüm canlı olarak ekranlara gelen Yasak Elma 110.bölüm merakla bekleniyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizde full HD şekilde izleyebilirsiniz.

Yasak Elma bu hafta yayınlanacak mı, Yasak Elma son bölümde ne oldu, Yasak Elma yeni bölümde ne olacak gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yasak Elma son bölümde ne oldu?

Şahika’nın ölümünün ardından herkes büyük bir şoktadır. Şahika’nın ölümünden en çok etkilenen kişi olan Kaya’ya destek olmak için Ender geçmişlerini bir kenara bırakır. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünün ardından şirket hisselerini üzerine geçirmek için fırsat kollar.

Hasan Ali’nin planını Ender’e de anlatır. Ancak Ender Hasan Ali’nin planlarını bozacaktır. Şahika’nın ölümü Ender ve Yıldız’ın da bir araya gelmesini sağlayacaktır.

Yasak Elma dizi konusu ne?

Ender ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasının ardından Şahika, Halit’i ve çocukları kafalar. Evlilik hazırlıklarını girişen Halit bir şekilde herkesi de idare etmektedir.

Ender bir zamanlar en büyük düşmanı olan Yıldız’la bir araya gelir ve Şahika’ya karşı beraber olur.

Yasak Elma dizi oyuncuları kim?

Yasak Elma dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Halit Argun (Talat Bulut),

Ender Ekinci (Şevval Sam),

Yıldız Yılmaz (Eda Ece),

Şahika (Nesrin Cavadzade),

Kaya Ekinci (Barış Kılıç),

Zehra Argun (Şafak Pekdem).