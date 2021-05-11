Yasak Elma 110. bölüm yayınlandı

Dizinin son bölümünde, yaşanan ölüm olayı sonrasında herkes şok oldu. Bu ölümden herkes derinden etkilendi. Ancak en çok etkilenen kişiler arasında kaya yer aldı. Ender ise ona destek olmak için geçmişte yaşanan bütün her şeyi geride bırakarak ona destek olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu açıdan bütün yaşananlar geride bırakıldı ve birlik olma vaktinin geldiği düşünülüyor. Bu açıdan dizinin son bölümünde ilginç olaylar yaşanmaya başladı. Yaşanan ilginç olaylardan dolayı vatandaşlarımız diziyi büyük bir ilgiyle izlemeye devam ediyor.
Son Güncelleme: 11.05.2021 04:07