Yasak Elma 110. bölüm yayınlandı

ekranlarından yayınlanan ve ülkemizdeki izleyiciler tarafından sevilerek ve beğenilerek takip edilen, reyting rekorları kırarak milyonlarca kişi tarafından izlenen başarılı dizidizisi, bu akşam 110. bölümü ile ekranlara gelerek büyük bir heyecan yarattı. Dizide birbirinden ilginç olaylar silsilesi ardı ardına gelmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi önemli isimler yer alıyor.

Dizinin son bölümünde, yaşanan ölüm olayı sonrasında herkes şok oldu. Bu ölümden herkes derinden etkilendi. Ancak en çok etkilenen kişiler arasında kaya yer aldı. Ender ise ona destek olmak için geçmişte yaşanan bütün her şeyi geride bırakarak ona destek olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu açıdan bütün yaşananlar geride bırakıldı ve birlik olma vaktinin geldiği düşünülüyor. Bu açıdan dizinin son bölümünde ilginç olaylar yaşanmaya başladı. Yaşanan ilginç olaylardan dolayı vatandaşlarımız diziyi büyük bir ilgiyle izlemeye devam ediyor.