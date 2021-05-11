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Yasak Elma 110. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm izle!

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Yasak Elma 110. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm izle! haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 11.05.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 13:30
Yasak Elma 110. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm izle!
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma 110.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Yasak Elma 110.yeni bölümü 10 Mayıs Pazartesi günü canlı yayın, tek parça olarak Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Yasak Elma 110.bölüm özet

Şahika’nın ölümünün etkisi herkesin üzerinde devam ederken bu durumdan en çok Kaya etkilenmiştir. Ender, Kaya’ya destek olmak için geçmişi bir kenara bırakmış ve ona oda destek olmaktadır. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünün ardından hisselerin peşine düşmüştür. Ender ve Yıldız için artık birliktelik vaktidir.

Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlar ve son oyununu devreye sokar. Ender Kaya ile arasını düzeltmek isterken, bir yandan da ondan şüphelenmektedir.

Yasak Elma son bölümde ne oldu?

Şahika’nın ölümünün ardından herkes büyük bir şoktadır. Şahika’nın ölümünden en çok etkilenen kişi olan Kaya’ya destek olmak için Ender geçmişlerini bir kenara bırakır. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünün ardından şirket hisselerini üzerine geçirmek için fırsat kollar.

Hasan Ali’nin planını Ender’e de anlatır. Ancak Ender Hasan Ali’nin planlarını bozacaktır. Şahika’nın ölümü Ender ve Yıldız’ın da bir araya gelmesini sağlayacaktır.

Yasak Elma 110.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Yasak Elma dizi konusu ne?

Ender ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasının ardından Şahika, Halit’i ve çocukları kafalar. Evlilik hazırlıklarını girişen Halit bir şekilde herkesi de idare etmektedir.

Ender bir zamanlar en büyük düşmanı olan Yıldız’la bir araya gelir ve Şahika’ya karşı beraber olur.

Yasak Elma dizi oyuncuları

Yasak Elma dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Halit Argun (Talat Bulut),

Ender Ekinci (Şevval Sam),

Yıldız Yılmaz (Eda Ece),

Şahika (Nesrin Cavadzade),

Kaya Ekinci (Barış Kılıç),

Zehra Argun (Şafak Pekdem).



Son Güncelleme: 11.05.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvYasak Elma
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