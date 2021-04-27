Yasak Elma 108. bölüm tek parça full izle

Türkiye’nin en çok izlenen ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen yasak elma dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin 108. bölümü nihayet yayınlandı vatandaşlarımız Yasak Elma 108. bölüm full izle konusunu araştırıyor.

Dizinin yeni bölümü 26 Nisan 2021 tarihinde yayınlandı. Son bölümde Şahika, Ender’in abisine yapmış olduğu şeyleri öğrendi. Bu durum aile içerisinde büyük bir kargaşaya yol açtı. Dizinin son bölümünde birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Büyük olayların birbiri ardına yaşandığı dizi Yasak Elma’da Şahika’nın planları aileyi kötü yollara sürükleyecek. Bundan dolayı dizinin heyecanı her an üst düzeyde kalmaya devam ediyor.