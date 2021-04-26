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Yasak Elma 108. bölüm izle tek parça izle Fox TV

FOX TV ekranlarının beğenilen dizilerinden Yasak Elma bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlar ve son kez bir oyun oynar…

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:34
Yasak Elma 108. bölüm izle tek parça izle Fox TV
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Yasak Elma bu akşam FOX TV’de 108. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölümde Cansu köşkün bahçesindeki daveti basıp elinde silahla ortaya çıkacak. Cansu’nun etrafa kurşun yağdırmasıyla birlikte bir kişinin ambulans çağırırken söylediği "Bir ölü, bir yaralı var" sözü izleyenlerin dikkatini çekti.

Yasak Elma canlı izle:

 https://www.fox.com.tr/YASAK-ELMA/BOLUMLER

 

Yasak Elma 108.bölümde ne olcak?

 

Yıldız, Çağatay’ı kaybedeceğini anlar ve son kez bir oyun oynar. Yıldız’ın bu oyunda şansı yaver gider. Ender hem Kaya'yla arasını düzeltmeye çalışıyor hem de ona karşı şüphelerini sürdürüyor. Cansu büyük intikam planı yaparak Hasan Ali'nin davetini basar.

 

Yasak Elma dizisinin konusu nedir?

Zeynep ve Yıldız birbirine çok bağlı ancak hayalleri birbirinden farklı olan iki kardeştir. Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Kocası Halit Argun'dan kurtulmak için Yıldız'ı kullanmaya karar veren Ender, Yıldız'a bir teklif sunar. Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan oldukça kibirli ve zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları ise ikiliye birbirine yakınlaştırır. Zeynep'in bilmediği bir durum vardır: Alihan, Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşidir. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkiler.

 

Oyuncular

 

Şevval Sam

Eda Ece

Erdal Özyağcılar

Berk Oktay

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Can Nergis

Serkan Rutkay Ayıköz

Nilperi Şahinkaya

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:34
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