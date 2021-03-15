Yasak Elma 103. bölüm fragmanı izle 22 mart 2021 Pazartesi

Yasak Elma son bölüm tekrarı ne zaman?

Sevilen dizinin 102.bölüm tekrarı 19 Mart Cuma günü saat 02.45’te ve 21 Mart Pazar günü saat 00.15 tarihinde Fox Tv’de yayınlanacak.

Yasak Elma 102. bölüm özeti

Dizinin 103. bölümı henüz yayınlanmadı.

Hasan Ali’nin evinde yaşanan olayların ardından Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye uğraşırken Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmaya çalışır ve ikilinin arasını düzeltmeye çabalar. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünün karartarak tehlikeli oyunlar içerisine girer.

Dizinin 102. bölüm fragmanı: https://youtu.be/W-KkUtYtmS4