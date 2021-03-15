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Yasak Elma 103. bölüm fragmanı izle 22 mart 2021 Pazartesi

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, yaşanan gelişmeler ile izleyicisini şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin hayran kitlesi oldukça fazla. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay arasında yaşanan olaylar da bir hayli merak konusu oluyor. Dizinin 103. bölüm fragmanı merak ediliyor. 102. bölüm tekrarlarının hangi günlerde olacağı da araştırılmaya başlandı. Tüm detaylar haberimizde..

15 Mart 2021 Pazartesi 23:22
Yasak Elma 103. bölüm fragmanı izle 22 mart 2021 Pazartesi
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Yasak Elma son bölüm tekrarı ne zaman?

Sevilen dizinin 102.bölüm tekrarı 19 Mart Cuma günü saat 02.45’te ve 21 Mart Pazar günü saat 00.15 tarihinde Fox Tv’de yayınlanacak.

Dizinin 103. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 

Yasak Elma 102. bölüm özeti

Hasan Ali’nin evinde yaşanan olayların ardından Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye uğraşırken Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmaya çalışır ve ikilinin arasını düzeltmeye çabalar. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünün karartarak tehlikeli oyunlar içerisine girer.

Dizinin 102. bölüm fragmanı: https://youtu.be/W-KkUtYtmS4



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaFragman
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