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Yasak Elma 103. bölüm FOX TV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Yasak Elma yeni son bölüm izle

Yasak Elma 103.yeni bölümüyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri Fox TV Yasak Elma 103.son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:07
Yasak Elma 103. bölüm FOX TV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Yasak Elma yeni son bölüm izle
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Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cevadzade’nin yer aldığı Yasak Elma dizisi 103.yeni bölümüyle merakla bekleniyor. Sevilen dizinin yeni bölümü 22 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Yasak Elma son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Hasan Ali evde yaşananlarında ardından herkes şaşkına döndü. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmek isterken Şahika yerini sağlamlaştırmak için ona yardım etmeye başladı. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için tehlikeli bir yola hazırlanır.

Yasak Elma oyuncuları

Yasak Elma’nın oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Ender Çelebi (Şevval Sam)

Yıldız Yılmaz Kuyucu (Eda Ece)

Hasan Ali Kuyucu (Erdal Özyağcılar)

Çağatay Kuyucu (Berk Oktay)

Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade)

Yasak Elma 103.bölüm fragmanı

Yasak Elma 103.yeni bölümüyle bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlancak.

Yasak Elma 103.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 22.03.2021 23:07
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Yasak ElmaFox Tv103.bölümCanlı İzle
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