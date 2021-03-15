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Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma 102.bölümü ile bu akşam seyircisi ile buluşacak. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cevadzade’nin yer aldığı dizi 2018 yılından itibaren yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Yasak Elma 102.bölüm izlemek isteyen kişiler 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölümü merak ediyor. Fox TV Yasak Elma son bölüm izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 23:30
Yasak Elma 102. bölüm izle 15 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölüm, Fox Tv Yasak Elma son bölüm izle
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Fox TV ekranlarında 2018 yılından bu yana yayın hayatına hız kesmeden devam eden Yasak Elma dizisi Türkiye olmak üzere birçok ülkede milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Yasak Elma 102.bölümünden bu hafta Yıldız’ın Cansu olayını öğrenmesi ile dizide heyecan doruklarda yaşanıyor. Yeni planını gözü kara şekilde uygulayacak olan Cansu’yu ise kimse durduramaz. Dizinin başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cevadzade yer alırken başarılı oyuncular dizinin atmosferini değiştirmekte. Entrikaların döndüğü dizide her bölüm farklı heyecan yaşanırken 102.bölümde uzun zamandır beklenen sırlar ortaya çıkacaktır. 102.son bölüm tek parça izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

Yasak Elma 102.bölümü tek parça izlemek için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yasak Elma 102.bölümde neler oluyor?

Dizide Hasan Ali’nin evinde yaşananlardan sonra Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi ile diziye bomba gibi düşüyor. Gündemde tamamen Cansu’nun olması ile seyirci diziye daha da bağlanırken Hasan Ali, Çağatay ile arasını düzeltmek istiyor. Şahika ise Hasan Ali’nin karısı olarak yerini güvene almak için kavga eden ikiliyi barıştırmak için büyük uğraşlar sarf ediyor. Cansu ise bu süreçte kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı için tehlikeli düşüncelere dalmaktadır.

Yasak Elma oyuncu kadrosu

  • Ender Çelebi (Şevval Sam)
  • Yıldız Yılmaz Kuyucu (Eda Ece)
  • Hasan Ali Kuyucu (Erdal Özyağcılar)
  • Çağatay Kuyucu (Berk Oktay)
  • Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade)
  • Zehra Argun Kara (Şafak Pekdemir)
  • Asuman (Melisa Doğu)
  • Caner Çelebi (Barış Aytaç)

Yasak Elma dizisinin konusu

Zeynep (Sevda Erinci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün fakat hayalleri birbirlerinden tamamen farklı iki kardeş olarak dizide devam etmektedir. Yıldız genellikle sosyetenin kraliçesi olmak için çaba sarf etmektedir. Ender Argun ile tanışınca tüm hayatı değişmektedir. Ender Argun (Şevval Sam) kocası Halit Aygun’dan kurtarmak için Yıldızı kullanmak ister. Yıldız ise bu teklifi kabul etmiştir.

Yıldız Halit’i kandırmaya çalışırken lük ve gösterişli hayatına kavuşur. Diğer kardeş Zeynep ise iş yerinde sıkıntı yaşamaktadır. Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınan firma çalışanlara zorluk çıkarır. Alihan ise son derece kibirli, ukala zengin iş adamını oynamaktadır. Zeynep ve Alihan arasında anlaşmazlıklardan sonra ikilinin arasındaki kavga daha sonra olumlu bir etkileşim kazanır.


Zeynep’in bilmediği olay ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olması Zeynep’te büyük etki yaratır. Bu durumda kardeşi Yıldız’ın vereceği karar ise sadece Yıldız’ın hayatını değil kız kardeşi Zeynep’i de etkilemektedir.



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:30
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaFox102
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