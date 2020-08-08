Yarının Dünyası filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yarının Dünyası filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Sinema perdesinde büyük başarı elde eden film şimdi de televizyonda yayınlanacak. Sinema severlerden tam not alan filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Yarının Dünyası konusu nedir?

Bilim meraklısı genç Casey, bulduğu rozet ile günümüz dünyasından çıkar ve daha gelişmiş bir dünyaya yolculuğa çıkar. Teknoloji dolu bir dünyada kendini bulan Casey, rozetin sırrını çözmek için macera dolu bir yolculuğa başlar. Bu yolculuk sırasında dünyanın yok oluşuna 59 gün kaldığını öğrenen Casey artık dünyayı kurtarmak için çalışmalara başlar.

Yarının Dünyası oyuncuları kimler?

Filmde Britt Robertson vebaşrollerde yer alırken, ünlü oyunculara şu isimler eşlik etmektedir;

Judy Greer,

Kathryn Hahn,

Hugh Laurie