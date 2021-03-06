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Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi

Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filminin izleyici yorumları neler? Yarın Yokmuş Gibi filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Yarın Yokmuş Gibi filminin IMDb puanı kaç? Filmseverler Yarın Yokmuş Gibi filmi hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

06 Mart 2021 Cumartesi 23:00
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
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Herkes tarafından merakla araştırılan filmler arasında yer alan Yarın Yokmuş Gibi filmi herkes tarafından merakla araştırılmaya başladı. Bizlerde bu yazımızda sizlere Yarın Yokmuş Gibi filminin lzeyici yorumlarını, filmin konusunu ve incelemesiyle beraber aldığı eleştirileri aktarmaya çalışacağız.

Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu nedir?

Filmde, Mark’ların Nyles, Margaret’lerin Sarah olduğu film olması gerektiği gibi başlıyor. Başrolü oluşturacak karakterlerin kısa tanıtımlarının ardından senaryonun nasıl şekilleneceği gözler önüne seriliyor. Aynı gün içerisine sıkışıp kalan Nyles, sevgilisi Misty’nin yakın arkadaşı Tala’nın düğün gününü tekrar ve tekrar yaşayıp duruyor. Ancak bu durumdan hiçte hoşnut olmadığı söylenemez. Diğer günlerde bir umut kaynağı olmayan mottosuyla kendi yoluna devam ettiği sırada karşısına Tala’nın kız kardeşi olan Sarah çıkıyor.  Kendi kafalarına göre davranan ve güne eğlenceli bir şekilde başlangıç yapan çift, gecenin sonunda mutlu olarak bitirmeyi planlıyorlar. (Nyles ve Misty’nin sürekli ayrılıklarla dolu bir ilişkisi var) Gece istendiği gibi devam ettiği sıralarda olaya Roy adında yaşlı bir birey dahil oluyor. Böylelikle Nyles’ın aynı gün içerisinde sıkışma meselesi de gün yüzüne çıkıyor. Sarah ise olan bitenden herhangi bir şey anlamıyor. Ve yapmayacağı bir eylemde bulunarak aynı gün içindeki döngüye kapılıp gidiyor.

Yarın Yokmuş Gibi filminin IMDb: 7,4’tür.

Daha sonraki dakikalar tahmin ettiğiniz gibi… Sarah ve Nyles her güne yeni bir gün gibi uyanıyor. Ve aralarındaki ilişki ilerlemeye başlıyor. Fakat Sarah hayatına yeni bir günle uyanmanın hayalini kuruyor. Nyles ise hayatından memnun bir profil çizerken Sarah’ın ilginç fikriyle hiç beklenmedik olaylar gelişmeye başlıyor. Genel anlamda standart bir filme benzeyen film diğer yapımlara kıyasla daha da izlenilebilir bir çerçevede yer alıyor. Eğlencesine oyuncu kadrosundaki isimlerde dahil olmasıyla hoş bir ambiyans yakalıyor. Sonuç olarak izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor demek mümkündür.

Yarın Yokmuş Gibi (Palm Springs) oyuncular kimler?

  • Andy Samberg – Nyles
  • Cristin Milioti – Sarah
  • J.K. Simmons – Roy
  • Peter Gallagher – Howard
  • Meredith Hagner – Misty
  • Camila Mendes – Tala
  • Tyler Hoechlin – Abe
  • Tongayi Chirisa – Jerry

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 23:00
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Yarın Yokmuş GibiFilm İncelemePalm SpringsFilm
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