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Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle büyük yankı uyandıran Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte Yargı dizisinin oyuncu kadrosu.

12 Aralık 2021 Pazar 18:04
Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Kanal D’nin yeni dizisi Yargı, heyecan dolu fragmanlarının ardından ilk bölümüyle ekranlara geldi. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken, senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda da birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Yargı dizisinin başrollerini daha önce Aşk 101 dizisinde de birlikte rol alan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor. Kaan Urgancıoğlu Savcı Ilgaz rolüne hayat verirken, Pınar Deniz de Avukat Ceylin’i canlandırıyor. Dizide başrollere Hüseyin Avni Dalyan, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Gamze Beren Nur Karadiş gibi isimler eşlik ediyor.

Yargı dizisi her Pazar saat 20.00’da Kanal D’de.


Son Güncelleme: 12.12.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
YargıKanal D Yargı
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